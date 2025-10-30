Andrés Nara comparó a Mauro Icardi con Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está de mal en peor. Tras los litigios judiciales que mantienen por la tenencia de sus hijas, Isabella y Francesca, la conductora de MasterChef Celebrity se refugia en el cariño y en la contención de sus familiares y sus seres queridos. Tanto Zaira Nara como Nora Colosimo se mantienen alejadas de las declaraciones mediáticas acerca de las impresiones sobre el delantero del Galatasaray. No obstante, el hombre no pierde oportunidad para lanzarle dardos al ex de su primogénita. En esta oportunidad, comparó al padre de sus nietas con Martín Migueles, actual pareja de la mediática.

Andrés Nara muy filoso contra Mauro Icardi: qué dijo sobre Martín Migueles, novio de Wanda Nara

Desde que Wanda Nara inició su romance con Mauro Icardi, Andrés Nara mantuvo una prudente distancia con el futbolista ya que nunca logró entablar una buena relación con él. Sin embargo, luego de que la presentadora de Telefe haya puesto punto final a su matrimonio, el hombre se mostró sumamente filoso con su exyerno. "Yo sé muy bien de qué va este muchacho, por eso estuve peleado tanto tiempo. Nunca hablé con él, nunca tuve vínculo, no nos vimos más y no quisiera saber nada de él", comenzó diciendo tajante en el programa Mujeres Argentinas (eltrece).

Wanda Nara, Andrés Nara, Mauro Icardi | Instagram

En este marco, resaltó las intenciones de su hija de querer que las niñas se revinculen con Icardi, una situación que lo pone en una situación donde debe mantenerse imparcial por el bienestar de las menores. "Me duele obviamente todo lo que pasa. Yo sé que la intención de Wanda y de su entorno, en el cual me incluyo, es que ellas tengan comunidad con el padre, pero no es fácil", dijo.

Respecto a la relación que formó con los herederos de Eugenia “China” Suárez, no dudó en brindar su duro punto de vista: "Me parece bárbaro porque está en pareja y le debe dar prioridad, pero sin olvidarse que algunas cosas, son mojada de oreja a sus hijas".

Finalmente, uno de los puntos que abordó fue el noviazgo de su primogénita con Martín Migueles, donde aprovechó para resaltar sus cualidades: "Es macanudísimo, charlamos un montón, tiene una onda bárbara, los quiere a los chicos, los respeta y por sobre todas las cosas, hace feliz a mi hija".

Andrés Nara y Mauro Icardi | Instagram

De esta manera, Andrés Nara dejó más que en claro que su vínculo con Mauro Icardi siempre fue nulo y que solo mantiene una rigurosa cordialidad por ser el padre de sus nietas Isabella y Francesca. Por su parte, ve con buenos ojos la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles con quien espera mantener esta complicidad que se transmite en las fotografías que la empresaria sube a sus redes.

NB