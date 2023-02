El misterio se terminó, Wanda Nara será la nueva conductora de MasterChef Argentina, y este será su debut como presentadora de un programa de televisión. La noticia la confirmaron en LAM, específicamente Ángel de Brito. Este mismo ciclo anteriormente había planteado si era requisito saber cocinar, a lo que él respondió: “No, si del Moro no sabe ni hacer una hamburguesa”.

Además, agregó: “Lo único que le falta a los conductores es que les pidan saber sobre lo que conducen. Algunos no saben ni conducir…”. Luego, Yanina dio su humilde opinión: “Es como Marcelo (Tinelli) conduciendo el Bailando. Él no baila. Está bien Wanda, me gusta, le va a dar frescura”.

Cuáles fueron las repercusiones ante esta confirmación

Las angelitas panelistas entraron en duda sobre la conducción de la mediática en el programa de las tres pelotitas, a lo que Marcela Feudale preguntó: “Es tan fácil conducir un programa”, y Ángel le respondió: “Depende. Grabado y editado, todos pueden conducir. Yo creo que Wanda se bancaría también el vivo”.

Wanda Nara y Ángel de Brito

Por otro lado, Estefi Berardi contó cuales son los siguientes pasos de la hermana mayor de Zaira Nara: “Primero se va a Brasil a grabar una publicidad para una marca de cremas. Después, vuelve para empezar con MasterChef. Falta poco. Se va a quedar bastante tiempo en la Argentina”.

Hace unos días estaba en duda que la ex de Mauro Icardi fuera la conductora de MasterChef. Habían detalles por ultimar y el canal incluso estaba inseguro de poner a la mediática conduciendo un programa en un canal familiar, pero, finalmente se confirmó y ahora solo queda ver a Wanda como animadora. Otro gran paso que da una de las figuras mediáticas mas importantes de la Argentina.

J.M