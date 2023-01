Wanda Nara insultó a un fanático que le pidió una selfie en Punta del Este: "Mugroso"

Wanda Nara una vez más es la protagonista de un nuevo escándalo. Pero esta vez no tiene nada que ver con algún tema relacionado a Mauro Icardi o L-Gante. La empresaria se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Punta del Este junto a sus hijos y su hermana Zaira, y al parecer no anda con muy buena onda por las costas uruguayas.

Durante la noche del jueves, el periodista Juan Etchegoyen en su acostumbrado Mitre Live, desclasificó un grave hecho en donde supuestamente Wanda Nara trató muy mal a un fanático que le pidió una selfie. “Teníamos un programa preparado totalmente distinto al que vamos a hacer”, partió comentando el comunicador.

Wanda Nara disfruta de unas vacaciones en Punta del Este.

“Acaba de pasar algo con Wanda según me cuentan y vamos a tener la posibilidad de hablar con el denunciante de este escándalo”, aseguró Etchegoyen. Seguidamente, estableció un contacto con Martin Lema, reportero radicado en Uruguay, quien dio más detalles de lo sucedido: “La situación es esta Juan: acaba de suceder algo grave y la protagonista es Wanda, ella fue abordada por un fan que sólo le pidió una foto y ella actuó violentamente. Dijo que con personas mugrientas como él no se iba a sacar nada”, indicó.

“Este hombre se llama Carlos Piriz, tiene 26 años y mientras estaba trabajando se cruzó con la empresaria. Él es fan de Wanda o, por lo menos, hasta ahora lo era. Le pidió una simple selfie y Wanda se negó absolutamente y, como te cuento, le dijo cosas horribles a este trabajador”, afirmó Lema.

Qué dijo el fan agredido por Wanda Nara

Mitre Live mostró un audio donde Carlos Piriz, el supuesto fan agredido por Wanda Nara, describió como fue el trato de la mediática a la hora de pedirle una fotografía de recuerdo: “Estaba pintando una casa en el barrio José Ignacio y me crucé con Wanda Nara, siempre quise una foto con ella porque soy su fan. Me rechazó y me dijo: 'Qué mugroso, ´no te me acerques mugroso’. Con lo que me dijo Wanda Nara ya me alcanzó y no quiero saber más nada, y yo no soy ningún mugriento. Así no se trata a un fan, me vio y me contestó que no me acerque porque tenía pinta de plancha, se subió a un Mercedes Benz y se fue. Me dejó sorprendido por la fea actitud que tuvo”, comentó.

Hasta el momento la también empresaria no se ha pronunciado al respecto.