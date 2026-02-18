Wanda Nara mostró su colección de carteras: cuánto cuestan y por qué son casi imposibles de conseguir

Wanda Nara volvió a marcar agenda fashion al exhibir parte de su colección de carteras, un universo donde el lujo no es solo estética y practicidad sino también inversión. Apasionada por los accesorios, la conductora de MasterChef convirtió estos objetos en un sello personal que acompaña cada aparición pública.

Wanda Nara

Lejos de tratarse de caprichos aislados, las piezas que Wanda Nara elige responden a un criterio claro: modelos icónicos, marcas con historia y versiones difíciles de conseguir. Algunas superan los diez mil dólares y otras se revalorizan con el tiempo, lo que explica por qué despiertan tanta fascinación.

Las piezas clave de una colección millonaria

Entre los modelos de Wanda Nara que más llaman la atención aparece el Dior Book Tote “Mizza”, una versión en jacquard con estampado animal que combina impacto visual y practicidad. Dependiendo del tamaño, su precio internacional ronda entre los USD 3.500 y 4.200, y en el mercado local puede superar ampliamente el millón de pesos.

Los exclusivos bolsos de Wanda Nara

Otra pieza reconocible es la Balenciaga Hourglass Small, identificable por su base curva y la “B” metálica frontal. Minimalista y moderna, es uno de los bolsos más representativos de la estética actual de la marca, con valores que oscilan entre USD 2.900 y 3.200.

La colección suma además clásicos funcionales como la Chanel Deauville Bowling Bag, un modelo cómodo y elegante que mantiene su demanda tanto en boutiques como en el mercado de reventa, donde se mueve entre USD 3.100 y 3.700 según el estado.

Por qué son casi imposibles de conseguir

La razón principal de la dificultad de conseguir los bolsos de Wanda Nara es la escasez. Muchas de estas carteras se producen en cantidades limitadas, se lanzan por temporadas específicas o se asignan solo a clientas con historial de compra. En el caso de las versiones especiales como la Chanel Classic Small Flap Bag Iridescent la demanda de coleccionistas eleva el precio y reduce la disponibilidad.

A esto se suma el efecto estatus: marcas que aumentan precios de forma sostenida, listas de espera y un mercado secundario activo que fija valores según deseo y oportunidad. En ese escenario, cada bolso funciona como una credencial de acceso a un club exclusivo. Así, la colección de Wanda Nara no solo refleja gusto personal, sino una lectura precisa del lujo contemporáneo: piezas que se usan, se muestran y, con el tiempo, valen aún más