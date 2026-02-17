Confirmaron cuánto pagó Wanda Nara para entrar a la casita de Bad Bunny: “Quería que lo vea la China Suárez”

Fiel a su estilo y a su capacidad para mantenerse en el centro de la escena, Wanda Nara volvió a quedar envuelta en una polémica tras su presencia en “la casita”, el sector VIP más codiciado del recital de Bad Bunny en River Plate. Su aparición en ese espacio, reservado habitualmente para artistas y figuras del espectáculo, no pasó desapercibida y generó todo tipo de especulaciones.

Wanda Nara y Bad Bunny

En ese contexto, desde Intrusos revelaron que el ingreso de Wanda Nara no habría sido producto de una invitación, sino el resultado de un pago elevado que explicaría su presencia en uno de los lugares más exclusivos del show.

La millonaria cifra que habría pagado Wanda Nara para estar en la casita de Bad Bunny

La primera en aportar un dato concreto fue Marcela Tauro, quien reveló al aire el monto que habría tenido que pagar Wanda Nara para acceder a ese exclusivo sector: “Acá me dicen que 7 millones de pesos salía entrar a la casita”, aseguró la periodista.

A esa información se sumó el análisis de Natalie Weber, quien fue más allá y deslizó el posible trasfondo de la decisión. “Para mí, ella pagó. El público de Bad Bunny no es el de Wanda”, sostuvo, y agregó una frase que encendió la polémica: “Creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Nicky Nicole… y para que lo vea la China Suárez”.

La reacción de la China Suárez a la aparición de Wanda Nara

Horas después del show al que asistió Wanda Nara, la China Suárez compartió un video en TikTok que no pasó desapercibido. Mientras celebra el buen momento profesional que atraviesa por el estreno de En el barro 2, la actriz publicó un clip junto a Mauro Icardi, musicalizado con la canción No me quiero casar de Bad Bunny.

El posteo fue interpretado por muchos usuarios como una posible indirecta en medio del revuelo mediático: para algunos, una respuesta sutil a la presencia de Wanda Nara en la casita del cantante; para otros, simplemente una coincidencia musical en un contexto cargado de rumores.