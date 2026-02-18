La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez: el uso de Bad Bunny para su guerra mediática

Este fin de semana XXL no pasó desapercibido para los fanáticos de Bud Bunny ni para aquellos que siguen de cerca el WandaGate. La sorpresiva aparición de Wanda Nara en La Casita junto al popular cantante de trap generó una gran repercusión en redes sociales, no sólo por su imagen mediática, sino por la facultad que tiene la empresaria para estar sobre los acontecimientos más importantes del espectáculo. Luego de que Eugenia “China” Suárez se haya subido al boom de utilizar canciones del artista puertorriqueño en su cuenta de TikTok, la presentadora de MasterChef Celebrity (Telefe) lanzó una contundente indirecta volviendo a marcar su presencia en esta guerra mediática.

Wanda Nara Vs. la China Suárez: la respuesta inteligente a la provocación

Wanda Nara no da tregua y, tras la viralización del video que compartió la China Suárez junto a Mauro Icardi en la famosa red social del signo musical, pisó nuevamente fuerte en la web lanzando una contundente indirecta a su archi enemiga. La exesposa del goleador del Galatasaray utilizó la canción Mónaco de Bud Bunny como una contundente respuesta a la presunta provocación de la actriz y el futbolista.

Mientras la pareja radicada en Turquía juega con la idea de su casamiento una vez que le salga el divorcio al papá de Francesca e Isabella Icardi, la mediática disfruta del éxito laboral al frente del certamen de cocina de Telefe y de su empresa de cosméticos e indumentaria femenina. En una época en donde las canciones musicalizan y crean escenarios virtuales, este hit del intérprete internacional le vino como anillo al dedo para que la mayor de las hermanas Nara vuelva a disparar contra los tortolitos.

El revés virtual de Wanda Nara a la China Suárez

En concreto, Mónaco, la canción de Bud Bunny lanzada el 13 de octubre de 2023 y pieza clave del disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana, es una manifestación de éxito y opulencia. Al igual que el intérprete, Wanda Nara no se esconde a la hora de hablar de su riqueza y su fama gracias al despliegue de su imagen y su estatus en el mundo del espectáculo. Lejos de asemejar su ascenso en el ámbito de la élite a una figura masculina, elige mostrar el fruto de su trabajo a través de postales imponentes y determinantes.

En esta oportunidad, recurrió a su cuenta oficial de Instagram y utilizó la melodía citada para crear un clip donde se la muestra, desde distintos ángulos, posando con su característico estilo sastrero con guiños sensuales y cien por cientos femeninos. Posando frente a cámara con una mirada desafiante, imponente y avasallante, la conductora utilizó la sutileza para darle un revés virtual a la escala a los lujos que presume la artista de En el barro 2.

Wanda Nara no da puntada sin hilo. Al igual que Bud Bunny, pero con su impronta y característica, la rubia no duda en presumir y ostentar su vida de lujo gracias al fruto de su talento y el esfuerzo diario. De esta manera, respondió con sutileza y con elegancia que la caracteriza a la presunta provocación de Mauro Icardi y la China Suárez, poniendo su presencia mediática como sinónimo de victoria y reconocimiento del público.

