Lejos del cine y la ropa, el exitoso negocio de Natalia Oreiro

A sus 48 años y con una carrera artística más que consolidada, Natalia Oreiro demuestra que su inquietud creativa va mucho más allá de los escenarios, las cámaras y la moda. Lejos de conformarse con los logros obtenidos, la artista decidió abrir un nuevo capítulo profesional con un proyecto que combina diseño, identidad y visión personal.

Natalia Oreiro

Se trata de su propia línea de anteojos, un emprendimiento que nació a partir de su interés por reinventarse y explorar nuevos lenguajes estéticos. Para concretarlo, Natalia Oreiro se asoció con la empresa Ranieri, especializada en la producción y comercialización de armazones oftálmicos y gafas de sol, dando forma a una propuesta que refleja su impronta única.

Un proyecto personal que crece y se consolida

El lanzamiento de la marca fue celebrado por Natalia Oreiro n sus redes sociales, donde compartió imágenes luciendo distintos modelos y dejó en claro que este negocio no es un simple pasatiempo, sino un trabajo pensado y desarrollado en equipo. “Siempre me gustó jugar, transformar, reinventarme y luego de mucho trabajo creamos algo muy especial”, expresó al presentar oficialmente la línea.

El nuevo y exitoso negocio de Natalia Oreiro

La iniciativa no tardó en recibir el apoyo de colegas y figuras del espectáculo, que destacaron tanto el diseño como la personalidad de las gafas. Este nuevo desafío llega, además, en un momento clave de su carrera.

Una nueva colección con sello propio

Para dar inicio al 2026, Natalia Oreiro presentó la nueva colección de su línea de anteojos con una producción fotográfica que volvió a confirmar su carisma frente a cámara. Modelos de inspiración retro, marcos audaces y una paleta que incluye tonos vibrantes —como el rojo— definen esta propuesta que dialoga con el estilo pin-up que tanto la identifica.

La nueva colección de gafas Natalia Oreiro

Con un mensaje fresco y entusiasta, la actriz celebró el regreso a la actividad y el crecimiento de su marca, agradeciendo el camino recorrido y la confianza en sí misma. Así, lejos del cine y de la indumentaria, Natalia Oreiro consolida un negocio propio que no solo amplía su perfil profesional, sino que reafirma su capacidad de reinventarse sin perder autenticidad.