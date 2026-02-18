Amalia Granata: “A mi hija la hago depilarse con láser desde los 15. La primera vez la llevé de los pelos”

Amalia Granata brindó una entrevista en la que habló de la educación de su hija Uma y la relación que mantiene con ella. En uno de esos pasajes, confirmó que la obliga a hacerse depilación con láser. “Vos no vas a tener ni un pelo”, explicó.

Amalia Granata explicó por qué obliga a su hija a depilarse

Entrevistada por Rulo Schijman en Infobae, Amalia Granata habló de muchos de los temas que resuenan en la actualidad. Además de su faceta política, también dejó en claro sus opiniones y manera de pensar sobre algunos tópicos habituales. En uno de esos pasajes, habló de lo que piensa sobre la depilación y usó a su hija Uma como ejemplo para explayarse.

“A Uma desde los 15 que le hago hacer láser. O sea, vos no vas a tener ni un pelo. A mí no me importa”, comenzó diciendo, sin titubear. Luego añadió: “La llevé de los pelos a hacérsela”, de una manera totalmente tajante.

Amalia Granata y Cristian Fabbiani con su hija, Uma.

Para darle más contexto a estas declaraciones, Amalia Granata se centró en lo que considera óptimo para el cuerpo de una mujer. “Salen con los pelos debajo del brazo, ahora las mujeres que dicen que usa, las piernas, no mi amor (….) no me parece que te haga más empoderada. Andar con los pelos debajo del brazo, descuidada, sin teñirte, canosa”, aseguró.

Amalia Granata habló de su pasado como tapa de revista

Tras estas primeras palabras, Granata centró su relato en el plano personal. “Me gusta ser femenina, muy femenina”, dijo. Rulo Schijman, entonces, le citó algunas declaraciones, que ella había hecho algunos años atrás, en las que afirmaba que había usado “al patriarcado paje**” para comprarle un departamento a su hija. Ella no solo confirmó que lo había dicho, sino que explicó que sabía que la mujer “era utilizada como un objeto” y que como no se “sentía un objeto aprovechó esa situación”.

Amalia Granata.

Para finalizar, habló de su rol como diputada y qué pasaría si le ofrecieran volver a posar de esa forma para una revista. Lejos de lo que se podía esperar, respondió que no sabía si lo haría o no, pero que no sería gratis. “En ese momento me sentía que tenía la edad, la rebeldía y las ganas (…). Hoy ya tengo 45 años. No sé si estoy para eso.”, cerró.

De esta manera, Amalia Granata habló de su hija Uma, de los conceptos que manejó en su crianza y revivió parte de su pasado. Fiel a su estilo, la diputada se mostró muy segura de sus palabras y no dejo dudas sobre lo que piensa.

La palabra de la doctora Florencia Paniego, médica dermatóloga

A raíz de las declaraciones de Amalia Granata y la repercusión que generaron sus dichos, CARAS se comunicó con la Dra. Florencia Paniego (@draflorenciapaniego), médica dermatóloga, MN94.996. "La depilación definitiva en adolescentes puede considerarse a partir de la menarca —la primera menstruación—, ya que marca el inicio de una mayor estabilidad hormonal dentro del proceso de maduración puberal. La menarca suele presentarse en promedio entre los 12 y 13 años, aunque el rango normal se extiende aproximadamente de los 10 a los 15 años", explicó.

Florencia Paniego, médica dermatóloga MN94.996. /Instagram

La profesional destaca que este punto es relevante porque "el crecimiento del vello está fuertemente influenciado por las hormonas", por lo que iniciar el tratamiento antes de que "el eje hormonal comience a estabilizarse" con patrón de crecimiento que puede ser muy cambiante, vuelve "menos predecibles los resultados del tratamiento y puede requerir más sesiones futuras". Además, agrega: "De todos modos, la edad por sí sola no define la indicación. En pacientes adolescentes siempre debe realizarse una evaluación individual para determinar si la piel y la condición clínica son aptas para el procedimiento (...) Cuando el tratamiento se plantea a edades tempranas, es ideal que exista evaluación y supervisión médica dermatológica, para definir el momento oportuno, la tecnología adecuada y los cuidados necesarios."

Casos en los que la doctora no recomienda la depilación definitiva

En la misma línea, la dra. Florencia Paniego aclara que hay casos en los que no se recomienda iniciar la depilación definitiva si la piel presenta:

Infecciones cutáneas activas

Procesos inflamatorios en la zona a tratar

Quemadura solar reciente o bronceado intenso

Uso de antibióticos o medicación fotosensibilizante

Dermatitis activas o heridas abiertas

Tatuajes en el área (no debe aplicarse energía sobre tatuajes)

Además, deben considerarse el fototipo, la sensibilidad cutánea y los hábitos de exposición solar del adolescente.