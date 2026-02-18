Guillermina Valdés enfrentó los rumores de romance con Mauricio Macri: "Me habló"

A principios de año, la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada generó un sacudón mediático ya que nadie esperaba el desenlace final de una de las parejas más consagradas del ambiente. De inmediato, al expresidente de la Nación se lo comenzó a vincular amorosamente con numerosas figuras mediáticas, entre ellas, Guillermina Valdés. En este marco, la periodista Ximena Rijel aseguró que quien estaría primera en la lista de candidatas con quien el exmandatario quería concretar una cita sería la actriz. Ante esto, no dudó en salir a confrontar los rumores de romance.

La palabra de Guillermina Valdés ante las especulaciones con Mauricio Macri

Tras separarse de la mamá de su hija Antonia, se vinculó sentimentalmente a Mauricio Macri con algunas famosas del medio. Entre ellas, Juana Viale. Esto significó que Franco Torchia tuviera que salir a desmentir lo que él mismo lanzó como primicia y realizó un pedido de disculpas públicas por difundir “pescado podrido”. Ahora, el nombre que suena con fuerza en el ambiente es el de Guillermina Valdés como una de las damas en la que el exjefe de Estado estaría interesado.

Guillermina Valdés | Instagram

Tras viralizarse esta presunta “lista de famosas”, Laura Ubfal se puso en contacto con la empresaria para que brinde su versión de los hechos y aclare el panorama. "En algún momento me habló, pero no pasó de eso, seguramente como habla con otras chicas", lanzó quitándole cualquier clase de connotación romántica o interés más allá de un contacto cordial entre ellos.

Guillermina Valdés se alejó de los rumores que la acercan a Mauricio Macri

Fiel a su impronta frontal y su humor ácido, Guillermina Valdés se hizo a un lado acerca de las presuntas intenciones de Mauricio Macri instaladas en los medios. "Nunca salí con él, ni a tomar un café. Nada trascendental”, explicó con énfasis para ponerle punto final a estas especulaciones sobre su vida privada. “Estoy sola", señaló tajante la exmodelo quien no duda en remarcar que prefiere -al menos por el momento- no abrir su corazón y disfrutar de este estado civil tras largos años de romances.

Guillermina Valdés | Instagram

Cabe destacar que, a fines de febrero y después de semanas de versiones, rumores y titulares que involucraron a la nieta de Mirtha Legrand con Macri, Franco Torchia debió salir a realizar un pedido de disculpas públicas. “Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión cien por ciento falsa que yo di al aire días atrás”, al mismo tiempo que admitió que había confiado en una fuente errónea. “Me vendieron pescado podrido”, afirmó, reconociendo que la información carecía de pruebas fehacientes y lamentó el impacto mediático que tuvo.

De esta manera, Guillermina Valdés se corrió de la escena pública y limpió su imagen acerca de cualquier rumor de romance que la tenga como protagonista, incluso se desligó de la presunta “lista de famosas” de Mauricio Macri. Con una respuesta clara, contundente y sin rodeos, la actriz dejó en claro que sigue soltera y que, si bien existió una comunicación con el exmandatario, nada tuvo que ver con un lazo romántico o dobles intenciones.

NB