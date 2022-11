Wanda Nara volvió a las islas Maldivas, según expresó ella, "mi lugar favorito". Desde allí, la famosa modelo y empresaria compartió un book de fotos en las que posó su costoso traje de baño color fucsia, el tono rey de la temporada.

Con un paisaje maravilloso de fondo, con el azul del cielo, el turquesa que del mar y el camel de la arena como parte de la fotografía del lugar, Wanda Nara resaltó con su lujoso traje de baño Balenciaga fabricado en Italia.

Wanda Nara mostró su lugar favorito en el mundo con un traje de baño de Balenciaga.

Este imponente traje de baño tiene mangas cortas, cuenta con "cut out" en espalda que forma un importan círculo, también tiene el cuello redondo y tiene el logo de Balenciaga estampado en el pecho.

Este elegante traje de baño que hoy modela Wanda Nara y con el que eligió posar desde las Islas Maldivas donde está con Mauro Icardi, tiene un costo en el mercado, superior a los 210.000 ARS.

Sin dar mucha información, pero concreta con su comentario, la empresaria, que tiene su propia marca de bikinis, eligió este vestido de baño en color fucsia, tono que es tendencia en todo el mundo.

Entre las personas que le dieron like a las fotos de Wanda, está el polémico cantante L-Gante. Pese a que la efervescencia del trabajo que los dos hicieron juntos en Buenos Aires ya se calmó, la pareja se muestra muy amistosa entre like y like.

Wanda Nara aplica la frase "Juntos pero no revueltos"

La empresaria y su esposo, Mauro Icardi, están juntos en Maldivas, lugar al que suelen ir para alejarse de todo y de todos. En las cuentas de Instagram de ambos, se les ve compartir de manera independiente fotos de cómo están pasando sus días en el país del sur asiático.

Wanda Nara y Mauro Icardi le pusieron un "pare" a su vida mediática y luego de la turbulencia mediática, la los esposos se muestran juntos pero no revueltos.

Los dos salen a dar paseos en bicicleta por la playa, Mauro Icardi juega al golf, ella posa para sus marcas, pero ninguno sube fotos juntos, como siempre lo suelen hacer. En el medio, L-Gante likea a Wanda.