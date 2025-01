Wanda Nara decidió romper el silencio y despacharse sobre algunos temas conflictivos que rodean su vida personal en los últimos tiempos. Como era de esperarse, la modelo se refirió al complicado proceso de divorcio con Mauro Icardi y, de paso, acusó a algunos periodistas de espectáculos de cobrar dinero del jugador de fútbol para destruirla en los medios. Una de las aludidas, Yanina Latorre, recogió el guante, explotó de bronca y le respondió con munición pesada a la conductora de televisión.

¿Qué le contestó Yanina Latorre a Wanda Nara tras ser acusada de cobrar una fortuna de Mauro Icardi para ensuciarla?

Cansada de escuchar información errónea respecto de cuánto dinero recibe por mes de Mauro Icardi para la manutención de los hijos que tienen en común, Wanda Nara decidió aclarar el tema y, para ello, llamó en vivo al conductor de LAM, Ángel de Brito. En este contexto, la conductora aseguró que hay un montón de gente del ambiente que está cobrando mucho dinero para hablar mal de ella y que cuando Mauro Icardi se fue de su casa le juró destruirla y “pagar lo que tenga que pagar” para arruinarle la vida.

Wanda Nara acusó a periodistas de recibir dinero de Mauro Icardi

Sin mencionar en un principio nombres, Wanda Nara dijo que hay un montón de periodistas que cobran dinero para criticarla en los medios y amplió: “sé de una periodista que está cobrando 20 mil dólares por mes para destruirme. Y cuando no es ella, hay otras personas y no se dan cuenta de que están manchando el nombre de una mamá de cinco chicos”.

Sin embargo, minutos después Wanda luego reveló que denunció ante la Justicia por difamación a Yanina Latorre, Pepe Ochoa, Pía Shaw y Analía Franchín. Al escuchar su nombre, la esposa del exjugador de fútbol Diego Latorre explotó de bronca y le envió varios audios de WhatsApp a Ángel de Brito, quien no dudó en pasarlos al aire.

Visiblemente indignada, Yanina Latorre afirmó que critica a Wanda Nara porque considera que no sirve para nada y que “diez mil dólares no alcanzan ni siquiera para empezar a hablar”. Tras negar recibir dinero de Mauro Icardi para destruir a Wanda Nara en los medios y redes sociales, la panelista afirmó: “Decile a Wanda que se busque una vida, que es patético, todo lo que hace, sus historias, Punta del Este, todo loque está haciendo; y ahora tiene tanta mala suerte que Icardi se pone de novio con la China Suárez y está celosa”.

Respecto de la denuncia de Wanda ante la Justicia, Yanina Latorre se preguntó: “¿Desde qué lugar y con qué pruebas dice que cobramos dinero? Me va a tener que demostrar ella, a mí lo que dice, porque a mí no me ensucia nadie y menos ella que vive en el barro y en la suciedad”. Por el momento, Wanda Nara no emitió respuesta pero se trata de un enfrentamiento de las mujeres, que desde hace meses demostraron tener una mala relación.