Wanda Nara dio un fuerte paso en la polémica contra Mauro Icardi y la China Suárez. La modelo llamó a Ángel de Brito y apuntó contra el futbolista y la actriz. La conductora de Bake Off Famosos denunciado que sus hijas Francesca e Isabella no compartieron ninguna de las dos fiestas de Navidad y Año Nuevo con ella, y que había sido un plan de ellos para alejarla. Ante esto, Eugenia Suárez compartió una irónica historia de Instagram.

El sugestivo mensaje de la China Suárez tras las acusaciones de Wanda Nara

Durante una llamada con Ángel de Brito, en LAM, Wanda Nara reveló: “Hace dos días, yo llamé para hablar con las nenas y terminé hablando con Mauro. Tengo grabada esa charla, donde él niega absolutamente haber pasado Navidad con esta mujer, niega absolutamente que las nenas la conozcan, me niega que está de novio y me niega que está en pareja. Yo le dije a Mauro ‘no tenés que darme explicaciones a mí, pero a las nenas no les mientas porque están viendo que el empleado que trabaja para él, que es su chofer, Flavio, me hizo llegar que la mujer está viviendo con sus hijos adentro de la casa de Mauro con mis hijos”.

De esta manera, apuntó: “Mis hijas pasaron Navidad en una casa en Pilar. El problema es que nosotros no tenemos contacto desde que apareció esta mujer en la vida de él. El único responsable es él. Hasta hace un par de semanas hablábamos cosas de las nenas aunque estábamos separados. Lo que me molesta es esta mentira de los medios, hay periodistas a los que Mauro les paga 20 mil dólares por mes”.

La empresaria, además, contó que recibió amenazas del futbolista con arruinarle la vida. “Todas las amenazas que me dijo están pasando. Me dijo que se iba a buscar a la más fácil de Argentina y que me iba a destruir la vida. Tengo ocho amigas que tienen mensajes donde él les dijo que me iba a cag.. la vida, que se iba a agarrar a la más fácil de Argentina. Mi hermana Zaira también tiene estos mensajes en su teléfono. ‘La voy a embarazar, total esta piba se embaraza de cualquiera’, me dijo”, lanzó.

Luego de la llamada en LAM, que se viralizó en todos lados, la China Suárez no se quedó callada y decidió hacer una irónica historia de Instagram. Con una camisa a cuadro y tirando un beso a la cámara, la actriz se mostró unos minutos después de terminado el programa de Ángel de Brito. En ese sentido, escribió: "Buenas noches". Los usuarios de redes sociales lo tomaron como un claro mensaje en contra de la conductora.

Hasta el momento, Mauro Icardi o la China Suárez no se comunicaron con periodistas para dar su punto de vista. La polémica de Wanda Nara continúa en este año 2025, debido a las pruebas que salieron de que la actriz y el futbolista están en una relación. Por su parte, la modelo aseguró que no hay posibilidades de arreglar el romance que vivieron y que le pidió que saliera a aceptar a su nueva pareja.

