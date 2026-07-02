Wanda Nara reveló que quiere a Mauro Icardi en MasterChef: "Tan pollerudo no va a ser"

Wanda Nara mencionó a Mauro Icardi en medio de sus planes televisivos, dejando ver que podría ser parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity. La empresaria habló de la posibilidad de que su expareja se sume a un desafío que combina entretenimiento y gastronomía, una idea que rápidamente generó interés de parte de sus seguidores. Este comentario se suma a otros adelantos que dio sobre sus próximos compromisos laborales, en los que combina producciones internacionales con propuestas locales.

Wanda Nara dijo que le gustaría contar con Mauro Icardi en la próxima edición de MasterChef Celebrity

En las últimas horas, Wanda Nara sorprendió con una declaración que generó expectativa en torno a su futuro televisivo. Durante una charla, la empresaria mencionó que le gustaría ver a Mauro Icardi como participante de MasterChef Celebrity. “Mauro sería una gran propuesta; ahora se me vino a la mente. Me gusta. Siempre quiso estar en MasterChef”, expresó la empresaria, dejando en claro que su expareja tenía interés en el ciclo. Este planteo se suma a los anuncios que realizó sobre nuevos proyectos que la tendrán como protagonista en Argentina y en Europa.

Wanda Nara

Durante la entrevista que dio con Bondi Liv, Fefe Bongiorno le consultó sobre la posibilidad de que el futbolista quiera incluir a la China Suárez en el programa. “No sé, no creo. Tampoco lo va a hacer tú. Tan pollerudo no va a ser”, respondió la empresaria. La conductora también habló de otros nombres que podrían formar parte del ciclo, destacando que figuras del espectáculo siempre aportan un condimento especial a la competencia. “Ángel de Brito me interesa. Sería como mi Maxi López. Sería una propuesta genial”, comentó.

Las declaraciones de Wanda Nara generaron expectativa sobre quiénes finalmente estarán en la próxima edición. Además de sus comentarios sobre MasterChef Celebrity, la presentadora adelantó detalles de sus próximos proyectos laborales. “Yo tengo un contrato que se estaría firmando en estos días; no sé si lo puedo decir, pero se los cuento: con Disney, con el famoso reality que yo ya había anticipado en su momento. Con Disney Europa. La productora es una de las más importantes de Madrid, con los que hicieron el reality de Georgina”, explicó.

Este nuevo desafío marcará su regreso a la televisión internacional, con un formato que promete mostrar aspectos inéditos de su vida. En paralelo, también anticipó el estreno de un programa en Argentina previsto para octubre. “Van a ver muchas cosas que no vieron. Y en octubre el estreno de ‘¿Querés ser mi hijo?’, que es espectacular, que va a ser acá en Argentina”, adelantó. Con estas novedades, reforzó su presencia en el mundo del entretenimiento, combinando su rol como conductora.

Se conocieron los próximos participantes de MasterChef Celebrity

En medio de las especulaciones sobre la nueva edición de MasterChef Celebrity, Marina Calabró reveló en un Primicias Ya (América) la lista de convocados que ya genera expectativa. Entre los nombres aparecen figuras del mundo artístico y deportivo, lo que asegura una temporada variada y atractiva para los seguidores del reality. Dentro de los convocados se destacan personalidades que ya tienen experiencia en televisión, junto con otros que debutarán en este formato.

MasterChef Celebrity

La mezcla de perfiles busca mantener el interés del público y ofrecer momentos de entretenimiento en cada gala. Como ocurre en cada edición, la cocina será el escenario donde se pondrán a prueba tanto la creatividad como la capacidad de adaptación de los participantes. Entre los mencionados aparecen miembros de la familia de la empresaria, como Nora Colosimo, y también Daniela Christiansson, esposa de Maxi López.

Además de los nombres ya mencionados, se habló de la posibilidad de sumar a Yanina Latorre, aunque sus compromisos laborales en radio y televisión complicarían su participación. Entre las sorpresas aparecen Nati Jota y Débora Nishimoto. También se destacó la presencia de Juli Poggio, que ya habría confirmado su interés en la competencia que conduce Wanda Nara, junto con Santi Talledo, figura del streaming de Luzu TV, y Mernuel, que llega desde el universo digital.

MasterChef Celebrity

Wanda Nara incluyó a Mauro Icardi en sus declaraciones más recientes, al señalar que le gustaría verlo en la próxima edición de MasterChef Celebrity. La empresaria comentó que el futbolista siempre mostró interés en participar y que sería una propuesta atractiva dentro de los proyectos que se están preparando. Al mismo tiempo, adelantó detalles de sus próximos compromisos laborales, tanto en producciones internacionales como en formatos locales, reforzando su presencia en distintos escenarios.

VDV