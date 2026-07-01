Ekaterina Ojeda respondió a quienes la acusan de buscar fama: "Sólo fui a un boliche a divertirme"

Los rayos de sol iluminan y embellecen aún más su larga cabellera dorada, y sus ojos claros delatan una genética europea que enorgullece a su madre rusa. “Que hermosa que es, es una diosa”, exclama en perfecto español cuando ve posar a su hija Tatiana Satiukova (47), una oriunda de la vieja URSS que en el año 2001 desembarcó en la Argentina como una simple turista más. Pero no lo fue. Tatiana conoció al poco tiempo al hombre que la convenció de radicarse en nuestro país, César Ojeda, y si bien no se casaron sí formaron una familia a partir del nacimiento en Buenos Aires, en mayo de 2004, de Ekaterina Ojeda (22). Sí, ‘Eka’, la rubia que pasó a estar en boca de todos a partir de ese encuentro picante en la disco Tequila, hace dos jueves atrás, con Mauro Icardi (33) y ‘La China’ Suárez (34).

Mucho se habló sobre lo que pasó o no esa noche, pero la madre de la protagonista demuestra poder de síntesis: “Ella estuvo en el momento indicado y en el lugar indicado, nada más. Mi hija es hermosa, nunca se metió en líos y todo lo que pasó nos tomó de sorpresa”, esgrime como buena madre.

Ekaterina Ojeda y su mamá, Tatiana Satiukova

¿Quién es Ekaterina Ojeda? Ella mismo se presenta: “Me pusieron Ekaterina por una emperadora rusa, recuerdo que mi abuelo paterno me colgó un cuadro en la pared de casa con toda su historia. Empecé el colegio de muy chiquita, a los 2 años, y siempre cursé en uno de Pilar, el Bede´s Grammar School, que me encantó porque tiene muchas materias extracurriculares. Ahí la pasé muy bien, estudié actuación, canté, bailé, toqué el violín en la banda del colegio y los deportes fue mi parte favorita. Siempre me gustó el atletismo, sobre todo el salto en largo. Hasta me llegué a probar en el Cenard, pero nunca competí porque llegó la pandemia y se terminó todo. Igual nos compramos pesas con mi papá y nos pusimos a entrenar en un mini gimnasio que nos armamos en casa”, relata a modo de autobiografía.

“Cuando terminé el secundario empecé el CBC de Diseño Industrial y más adelante quiero hacer una tecnicatura en la Austral que se especializa en transporte orientada a la parte automovilística, que es lo que más me interesa. En el futuro me veo diseñando autos o autopartes, mi marca favorita es Pagani, que se destaca entre los autos de lujo. Lo que más me copa es el diseño de sus espejos”, detalló apasionada. Y agrega que también suele ayudar a su madre a cocinar en la Feria Sabores del Mundo, donde distintas colectividades ofrecen sus platos y Tatiana se especializa en la cocina rusa.

Ekaterina Ojeda posó para CARAS con su mamá, Tatiana Satiukova

Así era la vida de ‘Eka’ hasta que llegó la noche del jueves 18 de junio, cuando cenó en Gardiner con amigas y más tarde ingresó a la disco Tequila con su amiga Julieta Pereyra. Todo normal dentro del boliche, hasta que dos hombres las invitan a subir al VIP para tomar algo: “Nos sentamos con ellos y en la mesa de al lado estaba Icardi, en ese momento sin ‘La China’. El se presentó y siguió todo como una charla de boliche típica, más adelante llegó ella, y mientras se besaban él me miraba de reojo y sonreía. Fue un juego medio raro, el ambiente se puso algo tenso y ellos discutieron un poco. Cuando les digo que nos vamos, ya de vuelta sin La China, él se acercó a servirse un vaso de Fernet y me tomo como envolviéndome con el brazo y me dijo algo así como que era ‘la más linda del boliche’. Ahí intentó darme un beso y yo le corrí la cara, me pareció desubicado. Segundos después se acercó ‘La China’ y me dio un empujón, el se reía medio perverso y ahí si nos fuimos directo”, describe con algunos detalles imperfectos, dice, ante el paso de los días.

—¿Intercambiaron teléfonos o Instagram? ¿Volvieron a hablar después?

—No, para nada, pero al otro día, ya casi de medianoche, me llamó un amigo de él para decirme donde iban a estar ellos. Pero nunca le respondí.

—¿Y cómo reaccionaría usted si lo vuelve a encontrar?

—Prefiero no volver a tener contacto con ninguno de ellos. El no me gusta ni me interesa, sí me parece fachero, pero no para marcárselo a una amiga en el boliche como alguien que quiera besar. No busco nada ni me interesaría conocerlo... Además tiene familia y novia, no es mi tipo.

—Y el jueves pasado, que él volvió a Tequila con La China, ¿no se lo encontró?

—Estuve en una mesa con amigos, pero me pidieron que no vaya al VIP ni que me acerque a él. La pasé re bien igual, muy divertido.

Ekaterina Ojeda

—¿El episodio le abrió las puertas a un nuevo horizonte laboral con el modelaje?

—A la tarde siguiente de esto se me multiplicaron los seguidores, de golpe pasé a tener 80.000 y hoy estoy en los 105.000, y mi celular estaba explotado de mensajes. Me empezaron a escribir de marcas y de lugares y no sabía qué hacer, por suerte mi amiga Julieta me ayudó a responder y a filtrar.

—¿Se llegó a imaginar todo lo que pasó?

—Para nada, yo no conozco el mundo de la farándula y nunca me relacioné con algún famoso, más allá de que en Tequila o en Caramelo te cruces con gente conocida. Dicen que soy una busca fama y sólo fui a un boliche a divertirme con mi amiga. No puedo creer lo que pasó, pero sí lo voy a aprovechar al máximo. Significa una oportunidad enorme para mí, estoy ansiosa por lo que puede venir.

—¿Nunca se acercó a alguna agencia de modelos?

—En algún momento mandé fotos y una vez me llamaron de una marca para hacer fotos, pero todo muy informal. Soy bastante vergonzosa y algo tímida, empezar me vendría bien para ir soltándome de a poco.

Ekaterina Ojeda

Taurina y de 1,75 metros de altura, Ekaterina convive parte de la semana con su padre y parte con su madre, ambos separados, en distintas casas de Benavidez. Su caso despertó comentarios a favor y en contra, y su reciente incorporación a la agencia de Wanda Nara (World Marketing Models) despertó sospechas de sus detractores. “Mirá, el jueves 25 a las 11:50 me escribieron por primera vez de la agencia de Wanda. Una booker me pidió el contacto, hablamos, acepté y ya estamos planeando el perfil de lo que aspiramos. Yo nunca tuve contacto con Wanda, quizás ahora, a partir de empezar a trabajar en su agencia, si lo tenga...”