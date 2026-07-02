Filtraron el comprobante de un pago que Mauro Icardi le hizo a Wanda Nara: de cuánto es

Otra polémica se suma a la guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Luego de que se confirmara que él saldó la deuda pendiente por la manutención de sus hijas en común, se filtró el comprobante de pago que muestra una millonaria cifra. No obstante, Ana Rosenfeld expresó el jugador aún debe el monto económico.

La prueba que demuestra que Mauro Icardi abonó la deuda millonaria a Wanda Nara

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar un nuevo capítulo luego de que trascendiera que el futbolista habría cancelado la millonaria deuda correspondiente a la cuota alimentaria de sus hijas, Francesca e Isabella. Sin embargo, desde el entorno de la mediática desmienten esta información lo que causa otro escándalo entre la expareja.

La noticia fue dada a conocer por Yanina Latorre en SQP (América TV), donde afirmó que Mauro Icardi había regularizado la situación económica con la madre de sus hijas. Ante el revuelo que provocó este dato, Ana Rosenfeld no dudó en salir al cruce a través de sus redes sociales.

Mauro Icardi y Wanda Nara

"Wanda Nara no ha percibido aún el pago de la cuota alimentaria adeudada", escribió la letrada en su cuenta de X (ex Twitter). Además, explicó que no existe registro alguno del supuesto depósito. "Agradezco el interés, pero a su cuenta bancaria, ni del expediente surge pago alguno", remarcó poniéndole fin a las especulaciones.

En ese mismo mensaje, Ana Rosenfeld dejó entrever que, en caso de que la transferencia realmente se hubiera realizado, la prioridad debería haber sido notificar a las partes involucradas y no a los medios de comunicación. "Era más importante para el deudor que la prensa lo supiera antes", sostuvo sin filtro. En medio de la polémica, la periodista Angie Balbiani, quien suele tomar partido por Mauro Icardi, compartió en sus redes sociales la imagen de un supuesto comprobante bancario.

Caption

Según mostró, se trataría de una transferencia realizada desde Estambul por un monto de 398.500 dólares a nombre de Wanda Solange Nara. Este jueves 2 de julio, el tema volvió a instalarse en televisión cuando Gustavo Méndez compartió en vivo, durante La Mañana con Moria (eltrece), el presunto comprobante del pago efectuado por Mauro Icardi para saldar la deuda alimentaria.

Ana Rosenfeld desmiente el supuesto pago de Mauro Icardi a Wanda Nara

Consultada al aire en el programa de Moria Casán, Ana Rosenfeld volvió a poner en duda la validez de este documento. "No estoy viendo la pantalla, pero si es el comprobante en turco que solo entienden Wanda Nara y Mauro Icardi, eso no es un recibo", señaló. Y aseguró que lo mostrado al aire es lo mismo que publicó Angie Balbiani en su red social.

La abogada también cuestionó que nunca fue informada oficialmente sobre esa supuesta transferencia. En este sentido, criticó nuevamente el accionar de Mauro Icardi. "Ese comprobante en turco no lo recibí... La lógica es que me avisen que hicieron una transferencia. Al deudor alimentario le interesó que lo supiera primero la prensa que yo", expresó.

Por último, Ana Rosenfeld aclaró que todavía desconocen el destino del dinero mencionado en la captura que circuló públicamente. "Esa transferencia, en principio, no sabemos en qué cuenta fue acreditada", concluyó. De esta manera, filtraron el comprobante de un pago de 398.500 dólares que Mauro Icardi le hizo a Wanda Nara para saldar las cuotas alimentarias de sus hijas en común. Lo cierto es que, este jueves, la representante legal de la conductora sostuvo que aún no recibieron nada y que la deuda sigue pendiente.