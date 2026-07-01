Facundo Arana reveló cómo reaccionaron sus hijos al final del matrimonio con María Susini

Facundo Arana visitó los estudios de Caras TV y fue entrevistado por Marcelo Polino en el programa, Caras Glam, en donde abordó diversos aspectos de su vida personal y profesional. En dicha charla, el artista rompió el silencio y habló sobre la reacción de sus tres hijos ante la separación que tuvo con la modelo María Susini y la nueva normalidad que instalaron, a la que definió como estar juntos, pero separados.

Facundo Arana: "Me parece que más vale las cosas honestas"

Facundo Arana y María Susini se conocieron en el 2007, se casaron en el 2012 y tuvieron tres hijos en común: India, Yaco y Moro. La pareja, considerada una de las más estables del medio, anunció su separación en enero de 2026, después de 18 años de convivencia. Durante la conversación, Marcelo Polino le consultó al artista: "¿Y los chicos cómo viven todo esto?".

Facundo Arana con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

El actor explicó que sus descendientes viven la situación con una actitud natural, en parte porque están en una etapa en la que las separaciones y cambios en las relaciones familiares son más comunes y aceptados socialmente. “Con mucha naturalidad, porque tienen la edad en la que además no es hoy una de esas épocas en las que vos conocías alguna persona, algún matrimonio que se separaba y de golpe los chicos de ese matrimonio, hoy ya eso está en otro estadio”, explicó el artista.

Facundo Arana//Caras TV

De esta forma, el saxofonista destacó que la percepción de ellos respecto a la separación ha cambiado en comparación con generaciones anteriores, donde estos procesos generaban mayor sorpresa o rechazo. También, afirmó que la situación se presenta como algo que puede ser mejor para todos, siempre y cuando se maneje con honestidad y transparencia: “Creo que cambia para mejor, porque hay momentos en los que ya sea una separación de hecho y que sea la nueva forma para siempre o ya sea que sea un tiempo, la verdad que no lo puedo saber porque es mi presente, Claro ¿sabes? Pero me parece que más vale las cosas honestas, si no estás preso en algo que sin distancia no se puede resolver”.

Facundo Arana brindando con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

Facundo Arana habló de su prioridad en el presente

Durante la entrevista para Caras Glam, el actor contó que ya no convive con María Susini, pero remarcó que, más allá de la separación, todo lo que involucra a su familia está basado en el amor y el compromiso. "Todo lo que tenga que ver con nosotros y con nuestros hijos está hecho con el mismo amor de siempre", afirmó y agregó: “Y después como pareja vamos viendo”.

Además, el artista detalló que, en esta etapa, ambos están enfocados en sus prioridades y en cuidar a los hijos. “Hoy tenemos prioridades”, sostuvo y añadió: “Ya dejas de ser protagonista y pasas a ser el actor de reparto de tus hijos". Con esta entrevista para Caras Glam, Facundo Arana dejó ver su costado más humano y abrió la puerta de su intimidad revelando un poco más de su familia. El interprete dejó en claro que su mayor prioridad son sus hijos.