Nuevos problemas para Mauro Icardi: aseguran que sus abogadas le pusieron un ultimátum

Mauro Icardi se encuentra en el centro de la polémica. Una vez más, el deportista está en boca de todos por dos motivos: una supuesta crisis con la China Suárez y el pago de una deuda pendiente con Wanda Nara por la manutención de sus hijas. Ahora, salió a la luz el ultimátum que le pusieron sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro.

Por qué Mauro Icardi decidió saldar la deuda millonaria que tenía con Wanda Nara

Luego de que Yanina Latorre informara en su ciclo SQP (América TV) que Mauro Icardi había saldado la millonaria deuda correspondiente a la cuota alimentaria de sus hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara, se desató una fuerte polémica. Ante el revuelo, los periodistas Angie Balbiani y Gustavo Méndez compartieron un supuesto comprobante de la transferencia que acreditaría el pago. Sin embargo, Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, desmintió categóricamente que el dinero hubiera ingresado a la cuenta de su clienta.

Desde el entorno legal de Mauro Icardi explicaron que la operación se realizó desde un banco de Turquía y que, por tratarse de una transferencia internacional, la acreditación podía demorar entre 48 y 72 horas. Mientras Wanda Nara espera cobrar la manutención de sus pequeñas, surgieron diferentes especulaciones sobre el motivo que llevó al delantero a regularizar la deuda ya que durante bastante tiempo esquivó la situación.

Mauro Icardi

Algunos panelistas vincularon la decisión de abonar el monto millonario con la presunta crisis que atravesaría con la China Suárez, mientras que otros sostuvieron que el futbolista busca de esta manera evitar consecuencias judiciales, como una posible restricción para salir del país. Además, trascendió que podría estar en negociaciones para continuar su carrera futbolística en el exterior. Por esta razón, el hecho de pagar la cifra pendiente sería un requisito fundamental para vincularse a un nuevo club.

Mauro Icardi

La fuerte advertencia que recibió Mauro Icardi de sus abogadas

Este jueves 2 de julio, el conductor Pampito aportó una versión diferente durante Puro Show (eltrece). Según contó el periodista, que está a cargo del ciclo, una fuente cercana a Mauro Icardi le aseguró que la decisión de pagar habría estado motivada por un ultimátum de sus representantes legales.

"Me cuentan que Elba y Lara Piro le habrían dicho que si no pagaba, ellas ya no iban a estar con él", afirmó haciendo alusión a la fuerte advertencia de Elba Marcovecchio y Lara Piro. Por otra parte, Angie Balbiani señaló que la negativa de Mauro Icardi de cumplir con la manutención de sus hijas pasa por el monto establecido por la Justicia ya que lo considera "excesivo".

Elba Marcovecchio

En este sentido, la panelista aseguró que la Justicia le pide a Mauro Icardi abonar una cuota alimentaria de 30 mil dólares mensuales. "Teniendo en cuenta que Wanda debería aportar una cifra similar, lo que cuestionan él y sus abogadas es que ningún chico de esa edad puede tener gastos equivalentes al valor de un departamento", explicó.

De esta manera, se presentaron nuevos problemas para Mauro Icardi ya que, según aseguran, sus abogadas le pusieron un ultimátum para que salde la deuda millonaria que tenía con su expareja Wanda Nara por las cuotas alimentarias de sus hijas en común. Pese a no estar de acuerdo con la suma de dinero, el jugador habría cedido para poder evitar consecuencias judiciales.