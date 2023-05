Wanda Nara se confesó y reveló el secreto para conquistarla

Wanda Nara y Mauro Icardi están protagonizando otro de sus tantos escándalos mediáticos. La conductora de Masterchef dejó de seguir al futbolista recientemente, luego de la pelea que este tuvo con Moria Casán y después de que Pochi de Gossipeame lo haya acusado de infiel.

Es por eso que Wanda Nara no perdió la oportunidad para acrecentar los rumores de distanciamiento y decidió hacer una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, en donde se encargó de tirar palitos para todos sus enemigos, ya sea la China Suárez o, en este caso, a Mauro Icardi.

Wanda Nara.

“¿Cómo se conquista a una mujer como vos?”, preguntó un usuario. “No estoy en ese plan, pero soy muy normal... Y me enamora lo sencillo. Todo lo demás me lo puedo comprar yo sola”, soltó Wanda en sus historias de Instagram, dejando en claro que lo superficial no le atrae y que los hombres que quieran conquistarla deberán tenerlo en cuenta.

Wanda Nara reveló cómo conquistarla.

El palito de Wanda Nara a la China Suárez

La conductora de Masterchef no se guardó nada y apuntó contra todos en sus redes sociales. Una de las presuntas víctimas fue la China Suárez, con quien Mauro Icardi habría tenido una aventura hace un tiempo.

La actriz y Wanda Nara son conocidas rivales en la industria, por lo que un seguidor le hizo un comentario sobre la actitud de cierta persona con ella y todo indica que se debe a nadie más ni nadie menos que la China, especialmente luego de haber coincidido en una fiesta. “... Está obsesionada con vos desde que la bloqueaste”, escribió el usuario, a lo que la hermana de Zaira tapó el nombre de la persona en cuestión.

Wanda Nara habría apuntado contra la China Suárez.

“Si hablan mal de vos sin conocerte... ¿Qué puedo hacer? Mis valores son muy claros. Todo lo demás es invento”, sentenció Wanda Nara. Aunque la mediática no reveló de quién se trataba, sus seguidores recordaron una entrevista que dio en Socios del Espectáculo en la que reveló que tiene a la China Suárez bloqueada de todas las redes.

H.O