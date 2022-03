Instagram

Wanda Nara habló de nuevo sobre el escándalo en el que se vió implicada ayer, cuando se empezó a conocer en las redes sociales, mensajes escritos desde su cuenta de Instagram verificada, que atacaban de manera directa a la China Suárez.

En esta oportunidad, Wanda Nara se refirió de manera puntual a los comentarios acerca de este nuevo escándalo, el que se le dijo que ella misma se había hackeado, restando de esa manera credibilidad a su palabra.

Wanda Nara sobre el nuevo escándalo: “Me divierten esas cosas”.

“Muchas gracias a todos los que se preocuparon y me ayudaron. Todos mis seguidores mandándome sus personas de confianza. Una panelista me dio su contacto de confianza y me están tratando de solucionar el tema en Twitter y pareciera que en Instagram también, porque hubo durante el día amenazas me han escrito de Instagram que seguían intentando entrar a la cuenta”, explicó Wanda en su reciente video.

En relación a los comentarios negativos en contra de ella, la esposa de Mauro Icardi dijo: “Nunca le den bola a la mala onda. O sea, me pareció divertido cuando pusieron que yo me había hackeado ¡Ojalá yo tuviera ese poder! Pero bueno, me divierten esas cosas”.

Para Wanda, estos detractores en las redes sociales, no son las personas que a ella la siguen, por lo que le resta importancia y prefiere pasar de largo frente a ellos: “A no ser que sea algo muy ofensivo, ni siquiera me molesta tantísimo los que puedan llegar a decir algo malo, obviamente no son mis seguidores, porque sino me dejarían de seguir o no me seguirán”, y agregó: “Pero bueno, pasa en las redes, les pasa a todos. Para mí esas cosas hablan más del que lo dice que del que lo recibe. A mí la verdad me importa un bledo lo que puedan decir de mí.

En medio de los millones de seguidores que ven sus historias y que en momentos de escándalos se intensifican, la empresaria aprovecha para lanzar sus chivos propios, o bien, sus compromisos de canje.

Wanda Nara trabajará con Disney

"Dentro de poco voy a hacer algo que está muy bueno. Tarde un poco porque estaban viendo el contrato. Ya está todo armado y el contrato está ok”, dijo la esposa de Mauro Icardi.

En ese momento, Wanda Nara lanzó la noticia sobre su nuevo proyecto: “También voy a hacer algo para Disney, así que estoy muy contenta porque nunca había trabajado con Disney”.