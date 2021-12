Wanda Nara sobre Mauro Icardi: "Me duele que digan que Mauro sigue conmigo obligado o que me interesa la plata"

Wanda Nara se animó a brindar un mano a mano con su hermana Zaira Nara. Allí, la mediática abrió su corazón y reveló que le angustia de todo lo que se dijo últimamente tras ser la protagonista de un feroz escándalo con Mauro Icardi y La China Suárez.

“¿Qué es lo que más te duele o mortifica?”, le preguntó Tomás Dente y la empresaria dijo: “Me duele que digan que Mauro sigue conmigo obligado o que me interesa la plata”.

“Los que me conocen del ambiente hace muchos años saben que a mí no me importa la plata, lo único que me interesa es la felicidad de mis hijos y mis hijas”, aseveró.

Así, Wanda aseveró la decisión de la reconciliación: “Yo si sigo y apuesto a una persona es porque del otro lado tengo una persona que apuesta también a la familia como yo”.

“No obligo a nadie y creo que Mauro, que gracias a Dios tiene un contrato que colaboré para que así se firme, puede hacer lo que quiere”,sentenció.

Cerca del final, Wanda Nara fue contundente sobre el trabajo de Icardi: “Él no necesita de mí ni yo de él porque siempre demostré que trabajo. Con él es por amor a él y a mi familia”.