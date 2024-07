Wanda Nara está de vacaciones junto a Francesca e Isabella Icardi, hijas que tiene con Mauro Icardi. Con este último vive momentos turbulentos desde hace un tiempo, pero la determinación más fuerte fue tomada por la mediática. Luego de varias idas y vueltas decidió que la mejor opción era separarse del jugador de fútbol, y acto seguido, ella se fue de viaje en búsqueda de relax.

En sus redes sociales día a día Wanda Nara se muestra cada vez más feliz con la decisión que tomó con respecto a su vida amorosa, festeja su nueva soltería viviendo y disfrutando el presente con su familia. Si bien el fin del viaje que realizó Wanda Nara ahora a Estados Unidos, más precisamente a Miami fue con el fin de empezar un nuevo proyecto; utilizó los días allá para poder disfrutar de unas pequeñas vacaciones con sus hijas más pequeñas Isabela y Francesca Icardi.

Las extravagantes carteras

Siempre se mostró fanática de la ropa y maquillaje, es así que Wanda Nara terminó armando su propia marca de cosméticos. Pero la realidad es que la mediática dejó en claro que su punto débil son las carteras. En la mayoría de sus viajes la ex de Mauro Icardi se compró alguna cartera, aprovechando que en estos visitaba las grandes marcas de renombre internacional.

Por lo que no sorprendió cuando en estas vacaciones en Miami Wanda Nara haya visitado varias de sus tiendas favoritas que tienen sucursal allí. Es así que en las últimas horas visitó una de estas y lo subió a sus redes sociales mostrándole a sus seguidores cuáles son las que ya tiene de las que se mostraban allí exhibidas.

A través de una fotografía sacada en la misma tienda, Wanda Nara colocó una tilde en las carteras que ya poseía, pero también señaló con un emoji de corazón cuáles todavía no posee pero si sueña con tener. De las más de trece carteras que se veían en la publicación de la ex de Mauro Icardi, once ya estaban dentro de su colección, solo le faltan dos que sabe que en algún momento se las va a comprar.

En la siguiente historia que Wanda Nara publicó se ven otras dos carteras, que están exhibidas en otro sector, por lo que aparentan ser más nuevas. Por lo que la empresaria marcó su deseo de tenerlas con un corazón. Estas dos son la Hermes Birkin y la Hermes Kelly, en ambos casos llevan su nombre por figuras internacionales, cuyo costo oscila entre los 7 mil y 14 mil euros. Sin dudas la ex esposa de Mauro Icardi tiene un extravagante y muy elegante gusto por la moda, sabiendo que utilizar en cada ocasión y como combinar cada una de sus adquisiciones.

