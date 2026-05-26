Wanda Nara viajó a Rosario y un pequeño detalle dejó en claro que sigue de novia con Martín Migueles

A pocos días de que Wanda Nara confirmara públicamente que se había separado de Martín Migueles, la conductora declaró en la previa de los premios Martín Fierro: "¡Estoy soltera!". La noticia generó gran revuelo y sorprendió a sus seguidores. Sin embargo, poco tiempo después, surgieron algunas evidencias que parecían contradecir esa afirmación.

Las pruebas que confirmarían que Wanda Nara sigue con Martín Migueles

En las últimas horas, los usuarios X compartieron diferentes evidencias que sugieren que la supuesta separación no sería cierta, alimentando las dudas sobre la verdadera situación sentimental de Wanda Nara. La controversia se intensificó con publicaciones que apuntan a la presencia de la conductora en momentos que, según algunos, demostrarían una convivencia aún activa.

Wanda Nara y Martín Migueles en sus últimas vacaciones en Milán

Una de las publicaciones que generó revuelo es un video en el que se observaba a Wanda Nara durante una visita a la familia de Mauro Icardi en Rosario, acompañada por sus hijas. En ese sentido, se conocieron detalles en las imágenes, como la presencia de un hombre que sería el exsocio de Elías Piccirillo.

Wanda Nara y Martín Migueles en Europa

Otras pruebas que demostrarían que Wanda Nara sigue en pareja

El periodista Fede Flowers fue uno de los que se sumó a la discusión en redes sociales, analizando minuciosamente el video y publicando una captura que, según él, sería una prueba de que el hombre en cuestión acompañó a Wanda Nara en esa visita. “¿Martín Migueles acompañó a Wanda a la casa del padre de Mauro Icardi? El hombre alto de campera que está detrás de Wanda no figura en la foto familiar” escribió el comunicador en su cuenta de X.

Wanda Nara y Martín Migueles

Cabe recordar, que días atrás, Yanina Latorre en su programa SQP deslizó que Wanda Nara y Migueles seguirán viéndose. “Anoche Migueles estuvo en el Chateau mirando el partido de River con los cinco hijos de ella. Cuando Maxi López llegó al departamento y vio a Migueles, agarró a los tres hijos de él y se fue”, reveló la conductora.