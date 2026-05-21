Natalia Oreiro sobre Wanda Nara: "El talento no tiene que ver con el estudio"

Natalia Oreiro, reconocida actriz y cantante argentina, ha sabido consolidar su carrera tanto en el mundo del espectáculo como en el ámbito musical, siendo una figura muy querida en su país y en el exterior. La artista que se mantenía alejada de las polémicas, volvió a hablar públicamente y sorprendió con su opinión sobre Wanda Nara.

Recientemente, el equipo de Puro Show le consultó a la artista acerca de Wanda, las críticas que recibió tras haber ganado un Martín Fierro como conductora, y también por su reciente incursión en las series verticales como actriz junto a su expareja Maxi López. La respuesta de Oreiro fue contundente y sin pelos en la lengua.

La visión de Natalia sobre las críticas a Wanda Nara

En el programa de El Trece, Natalia Oreiro se refirió a las críticas de la expareja de Mauro Icardi y su postura fue apoyo, destacando la importancia de la autenticidad por encima de las opiniones externas. "Uno tiene que hacer. No importa lo que digan los demás porque la gente siempre habla", expresó.

Naatalia Oreiro//Instagram

Asimismo, la actriz continuó explicando su postura y destacó que lo fundamental es enfocarse en la calidad del trabajo y no en las críticas o prejuicios que puedan surgir. Además, compartió su experiencia personal: "A mí me pasó lo mismo cuando dejé la tele y empecé a hacer cine. Lo importante es el resultado. Si está bueno, no importa quién seas. Hay que hacer".

Wanda Nara//Archivo

Natalia Oreiro sobre la formación artística

En relación a la formación artística, Natalia fue sincera acerca de las diferentes trayectorias en el mundo del espectáculo. Cuando le preguntaron sobre la necesidad de estudios específicos para cada rol, expresó su opinión con honestidad. "Hay gente que nunca estudia y es buenísima en lo que hace. El talento no tiene que ver con el estudio", comentó.

Luego, la actriz agregó: "Sí es cierto que la formación te ayuda a desarrollarte, te da herramientas pero no es lo central". Como ejemplo, mencionó a Pablo Rago, quien nunca se formó formalmente pero se destaca en lo que hace. "Pablo Rago cuenta que nunca se formó y para mí es uno de los mejores actores de la Argentina", subrayó.

Natalia Oreiro//Archivo

A través de sus palabras, Natalia Oreiro reafirma su postura de que en el arte, la autenticidad y el esfuerzo personal son fundamentales. Su declaración sobre Wanda Nara inspira a muchos a seguir sus sueños sin dejarse limitar por prejuicios o críticas, demostrando que lo más importante es hacer lo que uno ama con pasión y dedicación.