Wanda Nara es una de las figuras más importantes de los medios actualmente. Por esta razón, suele trascender imágenes o momentos de sus comienzos en la televisión, donde se la veía muy distinta a cómo está ahora y con un perfil más bajo. Actualmente, la conductora se encuentra grabando la nueva temporada de Masterchef Celebrity (Telefe) y posee su propia firma de cosméticos.

El antes y después de Wanda Nara: así se veía la primera vez que apareció en televisión

Sin saber bailar ni actuar, pero con una imagen más mediática que al mundo del espectáculo le pareció interesante, Wanda Nara irrumpió en los medios y desde ese entonces hizo un largo camino que la llevaron a ser una de las figuras de Telefe. Sus comienzos tuvieron peleas con otras vedettes, una polémica tapa de revista donde aseguraba ser virgen y luego un supuesto romance con Diego Maradona, que con el tiempo desmintió pero que le sirvió para hacerse más conocida.

Con tan solo 20 años, Wanda Nara se mostraba entusiasmada por pertenecer al mundo artístico y lo demostró en cada paso que dio en su carrera. Para muchos, se trataba de una simple mediática que pasaría al olvido mientras que para otros era alguien con potencial que llegaría lejos.

Antes y después de Wanda Nara

En el año 2007, la modelo participó del Patinando por un sueño, conducido por Marcelo Tinelli en eltrece, y un año después encontró el amor de la mano de Maxi López, con quien se casó y tuvo tres primeros hijos. Sin dudarlo, dejó de lado su faceta para seguirlo a él y acompañarlo en su carrera futbolística. En 2013, terminó su relación y comenzó una nueva historia de amor con Mauro Icardi, el futbolista que era amigo de Maxi y con quien tuvo dos hijas.

Al igual que su ascendente paso en la pantalla chica y su vida mediática en Europa por sus relaciones amorosas, su imagen también tomó relevancia por los cambios en su rostro. Si bien, la empresaria niega haber pasado por un quirófano para hacerse retoques estéticos, aunque sí confirmó que se operó la nariz pero por un tema de salud, los cambios son muy notorios. Según contó Wanda Nara, su tabique se rompió durante una práctica de hockey que la obligó a realizarse una cirugía de urgencia pero lo demás es natural ya que le teme al bisturí.

Sin embargo, sus fotos antiguas y actuales no dicen lo mismo. Tanto es así que sus seguidores siguen sospechando de que tiene varios retoques estéticos en su cara como, por ejemplo, sus labios, pómulos y su mentón. Asimismo, señalan que sus dientes se ven muy diferentes a cuando se mostró por primera vez en la tele y que sus líneas de expresión casi no se notan, por lo que estaría recurriendo al bótox.

Pese a las especulaciones, Wanda Nara sigue negando que tenga algo hecho y lo deja en claro cada vez que algún usuario se lo pregunta. No obstante, Cristián Latorre, reconocido cirujano de famosos, desmintió su palabra en más de una ocasión y hasta aseguró qué tiene operado. “Wanda se hizo la nariz, los labios, los pómulos. Obviamente que ella fue mejorando y si la comparás con la hermana, con Zaira Nara, ella sí que no tiene nada hecho, tiene una belleza natural que ya es nata", expresó en una de las entrevistas que brindó a eltrece.

Wanda Nara

Sin dudas, las imágenes de su juventud y su primera aparición en televisión muestran un perfil distinto al de hoy como también su look. En la actualidad, luce atuendos maximalistas, sofisticados y de reconocidas firmas. En resumen, el antes y después de Wanda Nara muestra que su rostro como también su estilo cambiaron con el paso de los años.