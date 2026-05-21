Ricardo Darín se declaró team Wanda Nara y reveló el por qué se considera su fan

Al momento que Santiago del Moro anunció que Wanda Nara era la ganadora del Martín Fierro 2026 por Labor en conducción femenina se desató una gran polémica. En el mismo evento de premiación se enfocaron a famosos realizando gestos en desacuerdo con la elección de la ganadora y posterioemente las críticas hacia la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no cesaron. Pero en medio de este fuego cruzado, inesperadamente Ricardo Darín tiró una lanza llena de elogios para la mujer del momento.

Ricardo Darín, el fanático de Wanda Nara

Wanda Nara sabe cosechar fanáticos como retractores, desde su irrupción en los medios de comunicación, en los comienzos de los años 2000, la mediatica genera amor y odio. Pero en los últimos años, el giro de su vida con éxitos personales y laborales acrecentaron ambos sentimientos en el público, generaro polarizadas opiniones sobre sus decisiones, elecciones, y su vida en general.

En este panorama, pareciera que los sentimientos hacia Wanda Nara solo pueden ser quererla o no. Y ante la repercusión que genera el tema, Ricardo Darín ya tomó poisción: es su fan. El gran actor argentino no suele meterse en polémicas, pero en este caso decidió dejar en claro qué piensa de la conductora, quien comenzó su carrera en la actuación y está en plena filmación de la primera película que la lanzará en la pantalla grande.

"Yo soy team Wanda porque se inventó a si misma", reveló sobre la carrera de la conductora en Desayuno Americano (América), al ser consultado por el rol que tuvo la mujer en MasterChef Celebrity (Telefe). Pero además, la halagó al destacarla que es muy inteligente y "genial".

Respecto a la carrera actoral de Wanda Nara, señaló que "muere" por ver la película que protagonizará y se declaró fan de la ganadora del Martín Fierro, por lo que espera el estreno. Con estas palabras, Ricardo Darín marcó su posatura ante la fuerte polémica que se generó en las últimas horas, brindándo el apoyo a la empresario que es de gran importancia, al ser por parte de un gran exponente de la cultura y el arte argentino.