La influencer y figura internacional Fernanda Sosa, quien participará del Bailando 2023, no había aterrizado al país cuando ya se había ganado de enemiga a Yanina Latorre por el simple hecho de mostrarse de manera opulenta, como toda una celebridad de renombre internacional, algo que a la panelita de LAM no le gustó mucho.

Con la pelea cazada por parte de Yanina Latorre, Fernanda Sosa trata de evitar el conflicto y no sumarse a los ataques mediáticos que la panelista de LAM le lanza, como por ejemplo, que la uruguaya compra seguidores de Instagram y paga para que las revistas la tengan en sus portadas. ¡Self branding! Nada que no se haga en los medios.

Esta noche fue el debut de El Debate del Bailando 2023 conducido por Denise Dumas. La psicóloga y empresaria de marketing estuvo como invitada y se defendió sin filtro de los ataques de la panelista.

"Juegan de periodistas y no se informan bien, no investigan bien", comentó la bailarina y aseguró que trabajan desde el chimento con el "me dijo, me dijeron". Y agregó: "Juega a la chusma". Luego de esto afirmó: "Si sos periodista tienes que informarte realmente y decir las cosas como son... Juegan a la chusma".

Fernanda Sosa, del Bailando 2023, ninguneó a Yanina Latorre: “Juega a la chusma”.

Fernanda Sosa desmintió a Yanina Latorre y afirmó que sus portadas no son falsas "son legales". "Si entrás a cada revista, han publicado mi portada", remarcó.

Bailando 2023: Fernanda Sosa comentó porqué no fue a LAM

Durante las vacaciones de Ángel de Brito, presentador y productor de LAM, Yanina Latorre estuvo como conductora suplente. En esos días invitaron a Fernanda Sosa pero la modelo se negó a ir. La razón la explica ella.

"No quise ir a LAM.¿Por qué voy a ir a un programa donde hablan mal de mí?. No voy a ir, menos si no está el conductor principal", expresó Fernanda Sosa, participante de el Bailando 2023.

