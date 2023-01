Yanina Latorre aseguró que Camila Homs no acepta su separación de Rodrigo de Paul

A pesar de que hayan disminuidos las llamas en el incendio entre Camila Homs y Rodrigo de Paul, continúan circulando versiones de una tregua imposible de lograr. A través de sus historias de Instagram, Yanina Latorre aseguró que Homs no acepta su separación con el 7 de la selección.

En unas semanas Camila debería viajar a Europa para que Rodrigo de Paul se reencuentre con sus hijos, luego de varios meses sin compartir días de calidad. En una ronda de preguntas, Yanina Latorre volvió a hablar sobre la conflictiva relación y le echó la culpa a Camila por los malos términos en los que finalizaron. "¿Qué le pasa a Camila Homs?", fue la pregunta de un usuario. "Supongo que debe ser muy duro que te dejen de querer. Creo que todavía no lo asume", respondió la angelita de LAM.

La respuesta de Yanina Latorre sobre Camila Homs

Camila Homs tenía el viaje a Europa previsto para marzo, pero sin muchas explicaciones decidió adelantarlo. Ante la inesperada noticia, parece que Tini Stoessel volverá a la Argentina los primeros días de febrero para no cruzarse con la modelo. "La fecha de pasaje que tiene la triple T para su regreso al país es el 9 de febrero, pero, obviamente, puede cambiarlo. Yo te contaba que la ex de Rodrigo decidió adelantar el viaje que tenía previsto en marzo”, explicó Juan Etchegoyen.

Según esta declaración, podría ser un problema en la convivencia entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, ya que el 7 de la Selección le advirtió a Camila Homs que debe viajar a Europa cada 45 días para rencontrarse con los pequeños, de lo contrario, no pagaría la cuota establecida. Sin más acusaciones de ningún lado, parece que el futbolista y la modelo decidieron ponerles paños fríos a su relación.

Camila Homs y Charly Benvenuto están separados

En medio de los conflictos con Rodrigo de Paul, Camila Homs estaba de novia con Charly Benvenuto, un noviazgo que no pudo prosperar. La triste noticia fue confirmada por Juan Etchegoyen en Mitre Live. “Lo que me cuentan fuentes allegadas a la familia de Camila es que ellos últimamente no conectaban como siempre, estaban en tiempos distintos y que decidieron distanciarse por el momento”, explicó el periodista.

