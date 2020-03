Yanina Latorre, angustiada por la enfermedad de Fede Bal

Yanina Latorre (50) fue la encargada de la conducción de Los Ángeles de la Mañana en el día de hoy, en reemplazo a Ángel de Brito (43) quien está de vacaciones. En dicha emisión, se habló de la enfermedad que le fue diagnosticada a Federico Bal (30) y no pudo contener las lágrimas por la noticia.

"Yo a Fede lo quiero un montón, les pido ayuda para seguir el programa me es muy difícil encima escuchar a Carmen. Con la primera persona que hablé fue con Lourdes. No deja de tener 30 años y es muy difícil. Esto me está matando hoy", expresó la comunicadora en Los Ángeles de la Mañana.

Luego, le fue muy dificil continuar con la conducción del programa del Trece. Consultado por este medio, el médico gastroenterólogo Luis Caro, director general de Gedyt, remarcó que el de colon es el cáncer gastrointestinal más frecuente en Argentina. “Se calcula que en el país hay más 7.000 muertes anuales por esta enfermedad y cerca de 15.000 casos nuevos, un número que lamentablemente está en ascenso.”