Yanina Latorre fulminó a Coti Romero y defendió a Martina Peña, la bailarina de Alexis "Conejo" Quiroga

Coti Romero no está pasando por el mejor momento y volvió a ser noticia por el enfrentamiento que tuvo con su ex novio, Alexis "Conejo" Quiroga y su bailarina, Martina Peña. Desde las redes sociales, Yanina Latorre tomó partido por la partner y fulminó a la correntina.

Los ex Gran Hermano tenían una relación y cuando comenzaron el Bailando 2023 decidieron cortar, pero las internas entre la pareja reflotó en la pista más famosa del país. Cada vez que baila el cordobés se vuelve a hablar de los mails que él le manda a la conductora del streaming. En este caso, Alexis y Martina presentaron una bachata que al final se besaron.

Esto instaló un clima de tensión porque la ex Gran Hermano se encontraba en el piso. Fiel a su estilo, Coti hizo como si nada estuviese pasando hasta que se enfrentó a la bailarina por temas del pasado. La correntina sufrió un ataque de pánico en el medio del programa lo que generó que se termine de hablar de eso.

Yanina Latorre desde las redes sociales opinó del enfrentamiento y publicó: "Q momento de mierda para la bailarina del cone". Luego de defender a Martina Peña, la panelista arremetió contra Coti Romero: "Pobre Cone…quien no mando un mensaje o algo a un ex? No es para tanto drama. A coty tb le jode q disfrute en la pista". "No mezcles las cosas! Por Dios! Eso no es acoso. Dejen de enloquecer a la gente! Coty es la misma q le dijo a Zaira chupa p....", cerró la angelita.

