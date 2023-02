Yanina Latorre filosa con Estefi Berardi: “Es una mentirosa”

La escandalosa separación de Fede Bal y su ex novia Sofía Aldrey, en el que estuvieron involucradas algunas famosas, entre ellas la panelista de LAM Estefi Berardi como la tercera en discordia. Si bien la bailarina no estaba presente porque se reportó enferma, Yanina Latorre aprovechó el momento para hablar de su compañera.

Ante la posibilidad de que su compañera la pueda demandar por difundir los chats, que según ella son truchos, la mujer de Diego Latorre se defendió y dijo: “¿Y yo qué le hice? Yo no dije nada. No hablé de ningún chat. Ponele que vos decís algo y yo te pido que digas la verdad, ¿cómo me vas a demandar por decirte ‘decí la verdad’?”.

Yanina Latorre vs Estefi Berardi

Luego, agregó: “Yo no mentí en nada de lo que dije. Dije toda la verdad y tengo manera de comprobarlo. Si quiere que me demande, ¿cuál es el delito que cometí? Yo dije que a ella no la iba a nombrar. La nombraron en Intrusos”. Y volvió aclarar: “Yo le dije y lo repetí diez veces, ‘nunca hubiese mostrado tus chats’, pero no te pueden enjuiciar por decirle mentirosa a alguien. Yo creo que es una mentirosa”.

Estefi reaccionó cuando le preguntaron si le molestaba que Fede no la defendiera

La separación fue un escándalo, pero todo explotó cuando salieron a la luz los fuertes chats de Fede con Estefi. Ahora bien, el actor se mostró arrepentido por lo sucedido y le pidió disculpas a su ex novia, Sofía.

Ante todo lo sucedido, le consultaron a Estefi si estaba enojada con el hijo de Carmen Barbieri por no salir a defenderla y dijo: "Calculo que, en algún momento, él va a decir (que no pasó nada)".

Fede Bal y Estefi Berardi

Para finalizar, agregó: "Como ahora no tiene ganas de hablar y no habla mucho, supongo que cuando esté más tranquilo y pueda procesarlo, lo aclarará".

J.M