En los últimos días, Yanina Latorre protagonizó una fuerte pelea con Carmen Barbieri, que llevó a que la panelista se termine cruzando con otras figuras también. Una de ellas fue Eliana Guercio, que apuntó contra ella en Polémica en el Bar.

Sin embargo, lo que más indigno a la angelita fue que la conductora del ciclo de América TV, Marcela Tinayre, no la defendiera al aire."Le mandé un audio a la mañana, enojada, porque yo tengo un vínculo con Marcela", explicó la panelista en LAM.

Imagen reciente de Yanina Latorre.

Luego, Yanina explicó que fue lo que le molesto de los comentarios de Eliana: "Entonces, escuchar que dijo cualquier cosa y dejar que una chica como Guercio diga que no soy mujer, que me queda grande la palabra mujer, inventando... Esta gente, que evidentemente no está informada y no ve televisión, le arman un informe, lo tiran al aire y dicen cualquier cosa".

Imagen reciente de Marcela Tinayre.

Yanina Latorre explicó por qué decidió mandarle un mensaje a Marcela Tinayre: "La cuestión es que le mando un audio, explicándole lo que había pasado y que estaba muy ofendida porque tendría que haber frenado a la panelista". Al escucharla, Ángel De Brito le preguntó: "Te ofendiste porque era tu amiga, ¿era, es o más o menos?", a lo que la angelita respondió: "Claro, tengo re buen vínculo... estamos en 'veremos'".

Los detalles de la conversación de Yanina Latorre y Marcela Tinayre

Mostrándose muy indignada con su amiga, la panelista de LAM reveló: "Me contesta un audio largo, como de 5 minutos 40, donde que si me sentí ofendida me pide disculpas, que eso me parece fatal porque vos tenés que pedir disculpas cuando reconoces que tuviste un error. Y donde me explica, que ahí me quedo muy azorada, que ella había estado de viaje, que ella no elige los temas del programa... A mí no me importa que hagan mi tema, háganlo pero háganlo bien. Que él tape lo vio al aire y que desconocía el tema".

Además, la angelita aprovechó para apuntar contra la conductora: "'¿Cómo vos, como conductora, pones un tema al aire que ni siquiera leíste?'. Eso no le gustó, porque dijo que la estaba tratando de conductora, que no sé qué... y me dice 'yo nunca callo a mis panelistas', y le digo 'sí, vos callás a tus panelistas, porque yo te he visto callar a Chiche cuando dijo barrabasadas'. Todo el tiempo siguió insistiendo en que Eliana Guercio podía decir lo que quería y que me pedía disculpas, pero que ella era mejor conductora que otras".

Por último, Yanina Latorre explicó al aire su indignación y enojo con Marcela Tinayre: "A mí me molesta que una amiga permita que se diga cualquier cosa al aire, un invento. Y que diga Eliana Guercio de mí que me queda grande la palabra mujer, ¿de qué estamos hablando? Y que ella lo permita, que ella se suba a eso, sin saber del tema".

J.C.C