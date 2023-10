La China Suárez y Pampita tienen varias similitudes, como, por ejemplo, haber estado involucradas en más de una ocasión con el mismo hombre. La situación más polémica se dio con Benjamín Vicuña, pero ellas también tuvieron relaciones en diferentes momentos con Nacho Viale.

A pesar de que la relación entre Carolina Ardohain y el empresario fue breve, para La China fue una de sus primeras relaciones mediáticas. Sin embargo, al parecer, ambas tuvieron que lidiar con la actitud de Marcela Tinayre, quien admitió que como suegra "era bastante jodida".

Nacho Viale y la China Suárez

La conductora del programa Polémica en el Bar habló en detalle sobre las novias que su hijo tuvo y cómo se comportó con cada una de ellas. Desempeñando un papel importante en sus relaciones, reconoció que no se lo puso fácil a las novias que conoció.

"Con mi hijo mayor, al principio, no había una que me venga bien. No había una y además, era mujeriego. He visto pasar, no voy a dar nombres, a todas. Soy una suegra jodida, pero amorosísima. Quiero que ella sea educada, que lo quiera, que veas que lo hace feliz, que lo cuide", comenzó.

La difícil relación de Marcela Tinayre con sus nueras

Dado que dos de las parejas más destacadas de Nacho fueron Pampita y La China Suárez, la mayoría de las preguntas y los comentarios se centraron en ellas. Aunque Tinayre no quiso mencionar nombres específicos, las exparejas de Vicuña tuvieron que enfrentar situaciones incómodas.

Pampita y Nacho Viale en Nueva York.

"Una ya olfatea si de la otra parte lo que está buscando es estar en una mesa comiendo, si quiere estar en la mesa de Polémica en el bar o lo que sea. Te das cuenta al toque. Hay muchas que quiero, las veo y soy amiga", expresó Marcela.

Cuando le mencionaron que era conocida por ser la suegra que hacía la vida difícil a las parejas de su hijo, la hija de Mirtha Legrand no tuvo problemas en reconocerlo: "¡Sí! Yo le decía, por ejemplo, ‘¿no te das cuenta que no te mira?, ¿que se mira todo el día al espejo?’. Era chico. Ahora es grande y ya no puedo hacer eso. Una las olfatea. Primero sos amorosísima y después las empezás a escanear".

Pampita y La China Suárez no hicieron declaraciones al respecto, pero es evidente que las estrellas de la televisión argentina atravesaron momentos incómodos en la situación que atravesó a ambas. Sin embargo, ninguna de las relaciones prosperó y esos recuerdos quedaron perdidos en el tiempo.

SDM