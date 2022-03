Instagram

Yanina Latorre se animó a hablar sobre el presente del periodista y conductor de radio y televisión, Jorge Rial. El nuevo presentador de “Sobredosis de TV” hizo su gran debut anoche en C5N y hoy se conoció la opinión de la panelista.

En conversación con Catalina Dlugi en su programa radial “Agarrate Catalina”, Yanina Latorre fue directa al hueso. “Rial está fuera de entrenamiento, está terminado en este tema de la televisión”, y remarcó, “Rial, para mí, es el 1, pero no me gusta el personaje en el que se convirtió”.

Yanina Latorre metió las manos al fuego por Jorge Rial: “Hago las mismas cosas que él”.

Rial cuenta con una amplia trayectoria en los medios, no es un periodista improvisado. Tanto así, que tuvo por 20 años la conducción de “Intrusos”, pero su 2021 no fue el mejor año en cuanto éxito televisivo se trata.

Luego de dar su sincera opinión acerca del presente, y lo que sería tal vez, el futuro del periodista en la televisión, la panelista de “El Ejército de LAM” apostó por resaltar las cualidades del profesional: “Para mí, nadie, nadie como él, para mirarte, para preguntar, para editorializar”.

Yanina también se refirió a los elogios que recibió en su momento por parte de Jorge, sobre cómo manejó todo el tema del escándalo de Wanda Nara: “Creo que está bueno, que a él le parezca que soy muy buena laburando a pesar de que me detesta” y aseveró, “En el fondo yo hago las mismas cosas que él. Pero me detesta y no sé por qué”.

Yanina Latorre tomó el rol principal de las angelitas

Yanina Latorre firmó con el Grupo América y acompañará a su amigo Ángel de Brito en el regreso de ese 2022 del conductor y periodista a la Televisión. Junto a Andrea Taboada, Pía Shaw, Ana Rosenfeld y Nazarena Vélez, la polémica panelista está lista para la vuelta.

Esta semana se dieron a conocer las fotos y los videos de la promoción de “El Ejército de LAM” y Yanina Latorre fue ubicada en el centro de las cinco angelitas. Un lugar que se queda con toda la atención y que es reservado para las figuras más importantes se estarán en la foto.