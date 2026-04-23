Yanina Latorre reveló a quién le deja instrucciones sobre la división de su patrimonio y por qué no eligió a su mamá

La imponente presencia de Yanina Latorre en los medios de comunicación argentinos la llevaron a consagrarse como una de las grandes figuras del espectáculo. Asimismo, su fuerte temperamento y su lengua filosa hicieron que sea una de las más temidas del ambiente. Sin embargo, si de temores se trata, la conductora de Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV) reveló a lo que ella le tiene miedo, al punto tal de dejar instrucciones sobre la división de su patrimonio.

Yanina Latorre, una vida planificada al detalle

En una reciente entrevista realizada en el ciclo de streaming Cosas, Yanina Latorre dejó de lado su faceta pública y habló de su lado más íntimo donde sus miedos y su infancia cobraron protagonismo. “Cuando me subo a un avión, le dejo todo el patrimonio escrito a Rosa, por si me muero, para que de ahí vayan que está la herencia”, explicó la histórica panelista de LAM (América TV). Esta faceta precavida la llevó a diagramar y estructurar su voluntad en el caso de que le suceda alguna fatalidad.

Yanina Latorre | Instagram

Sin embargo, lejos de ser su madre Dora quien lleve a cabo las cuestiones administrativas y legales, la mamá de Lola y Dieguito Latorre reveló porqué eligió a Rosa, una mujer de confianza que trabaja en su casa y con quien se crió. “¡Por tres pesos se matan todos!”, lanzó tajante. En esta línea, explicó que su madre es una persona mayor de 85 años que “es grande y cuando vea no va a entender nada”. En cambio, Dora, de 60, es una mujer que la conoce a la perfección ya que viven juntas desde que eran niñas. “Vive conmigo desde que yo tenía ocho años y ella, doce”, aseguró al mismo tiempo que puso en manifiesto un dato desconocido para todos: “Mi mamá la crió a Rosa. Es la tutora”.

Yanina Latorre | Instagram

Rosa, la mano derecha de Yanina Latorre

Desde que dio comienzo a su vida laboral como comunicadora, Yanina Latorre delegó las tareas de su casa a un grupo de personas que trabajan y organizan las rutinas domésticas. Una de ellas es la mujer que la acompaña desde hace casi cinco décadas. “Yo tengo gente que trabaja en casa y Rosa es como lookhousekeep, housekeep. Ella hace todo y es feliz”, afirmó.

Tal es la confianza ciega que le tiene que se desliga por completo de la organización y la logística de su hogar. “Manda. Comemos lo que ella dice. Es la dueña de casa, ¡Es la real dueña!”, concluyó orgullosa de contar con una persona de extrema confianza a la cual le pueda dejar, incluso, los documentos de su patrimonio en el caso de que le suceda alguna tragedia.

De esta manera, más allá de su perfil mediático y su personalidad avasallante, esta revelación dejó en evidencia el profundo lazo afectivo y la confianza absoluta que Yanina Latorre deposita en Rosa, una mujer que trascendió el plano meramente laboral para convertirse en parte esencial de su familia. Así, la conductora mostró el costado íntimo de su vida, haciendo hincapié en su red de apoyo, donde el cariño y la lealtad pesan incluso más que los lazos sanguíneos.

NB