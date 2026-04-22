Nicolás Repetto habló de su separación de Florencia Raggi por primera vez: "Hay momentos en los que no vale la pena remar"

La música suele ser el refugio donde los artistas depositan aquello que las palabras del día a día no pueden alcanzar. Para Nicolás Repetto, su tema "Flotar" terminó siendo la manera de blanquear un quiebre que cambió su vida. El conductor explicó que la canción no salió de un inspiración poética que se manifestó de la nada, sino de un momento sumamente íntimo. "Todo surge de una ocasión", contó con total sinceridad.

Nicolás Repetto y Florencia Raggi: la distancia que marcó el quiebre

La crisis ocurrió en plena pandemia, cuando la cuarentena los dejó en distintos lugares. Mientras Florencia Raggi se quedaba en Buenos Aires con los chicos, Nicolás Repetto se instaló solo en su refugio de La Juanita, en la localidad uruguaya de José Ignacio. El conductor recordó que en ese tiempo "no lo estábamos viviendo bien, sobre todo ella", haciendo hincapié en el contexto mundial que se vivía y en la falta de trabajo y proyectos, que, en aquel entonces, se mostraban esquivos.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto.

En esa soledad frente al mar uruguayo, sintió que tenía que mandarle un mensaje a su mujer a través de una composición. Es por ello que Nicolás Repetto explicó la lógica detrás de su nuevo tema: "Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar porque tenés la corriente en contra". Para él, seguir forzando las cosas cuando el panorama es adverso es, en definitiva, algo que no tiene sentido.

La metáfora de "Flotar": el mensaje de Nicolás Repetto para el proceso de Florencia Raggi

La idea de "dejar de pelear contra la marea" aparece como la única salida de no terminar peor. El conductor reflexionó que, cuando la situación se puso tan difícil, "lo mejor que podés hacer es flotar". Incluso usó una referencia muy fuerte para describir cómo se sentía en ese entonces: como "un barco de papel que alguno soltó en el río".

Estas palabras de Nicolás Repetto toman especial significado si se rememora lo ocurrido con Florencia Raggi hace algunos meses atrás. En 2025, fue ella misma la que reveló que había pasado un muy mal momento, el que definió como "el peor de su vida", y que el conductor había sido fundamental para pasarlo. En vista de lo que se puede ver en este video, ambos parecen referirse al mismo instante, aquel en el que se encontraron separados, en un contexto adverso para ambos.

Si bien Nicolás Repetto no terminó de aclarar si la separación se produjo por una crisis entre ambos, a nivel romántico, o las consecuencias del proceso que se vivía en el mundo, lo que queda claro es que ambos sintieron esa distancia. Por fortuna, aquella situación adversa terminó derivando en arte y en un mensaje que tanto el conductor y músico como su esposa, Florencia Raggi, atesoran y reconocen como uno de los más importantes de su historia y su vida.