Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, presentó a su primer novio: futbolista, universitario y muy unido a la familia

Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, presentó a su primer novio, un joven futbolista, universitario y muy unido a la familia. La adolescente eligió compartir este aspecto de su vida en medio de su cumpleaños 18, mostrando cómo su relación se integra de manera natural en su presente.

El primer novio de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, es muy unido a la familia

En medio de su cumpleaños de 18 años, Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, presentó a su primer novio, un joven futbolista, universitario y muy unido a la familia Gravier-Mazza. La noticia llegó en una etapa clave de su vida, donde combina proyectos personales con la experiencia de compartir públicamente su relación.

Taína Gravier y su novio Joaquín

La menor de los hijos de la modelo atraviesa un gran momento personal; la joven acaba de cumplir la mayoría de edad y empieza a abrirse paso en el mundo artístico. Además, en las últimas horas, utilizó sus redes sociales para confirmar que está en pareja con Joaquín. Un joven de 19 años que combina su perfil universitario con una historia ligada al fútbol desde la infancia.

El vínculo entre Taína Gravier y su novio no surgió de manera repentina. Ambos se conocen desde hace años gracias a amistades en común, y con el paso de los años la relación fue cambiando hasta transformarse en un noviazgo. En una de sus últimas entrevistas, Valeria Mazza acompañó el momento que vive su hija sin revelar muchos detalles.

Alejandro, Benicio, Balthazar, Tiziano, Taina Gravier, Valeria Mazza y Joaquín

La modelo también contó que Joaquín estudia Administración de Empresas, y destacó el buen momento que vive su hija. En diciembre de 2025, Tiziano Gravier, uno de los hermanos de la actriz, contó en una entrevista que la joven ya había presentado a su pareja a la familia y que ese primer encuentro se dio de manera positiva.

Joaquín, el primer novio de Taína Gravier, universitario y ligado al fútbol desde niño

Según contó Taína Gravier, la relación que mantiene con Joaquín se terminó de consolidar en los últimos meses y ya compartieron un viaje junto a toda su familia. En las redes sociales del joven se puede ver una foto donde está junto a Valeria Mazza, Alejandro Gravier y los hermanos de la artista en un avión prontos a partir.

Taína Gravier y su novio Joaquín

La cuenta de Instagram del novio de la actriz mostró que, además de su presente universitario, desde su infancia se vio interesado en el deporte; disciplina que lo acompañó durante gran parte de su vida. Siendo un niño, participó de Deportivo Yacaré, mientras que en 2022 viajó a Brasil a participar del Torneo Internacional de Futbol Santa Catarina Cup, junto al equipo Los Teros.

En medio de los festejos por su cumpleaños número 18, Taína Gravier dejó ver un costado más íntimo de la relación. Entre los saludos que recibió, destacó el mensaje de Joaquín, acompañado por fotos de la pareja que reflejan complicidad y cercanía. Aunque él sigue manteniendo un perfil bajo en los medios, su saludo marcó un cambio respecto a la discreción de la pareja.

Taína Gravier y su novio Joaquín

Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, presentó a su primer novio, un joven futbolista, universitario y muy unido a la familia. La joven eligió hacerlo en el marco de su cumpleaños número 18, una ocasión que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida personal. La presencia de Joaquín con el clan Gravier-Mazza refleja el momento que viven los adolescentes.

VDV