Yanina Latorre volvió a marcar tendencia con un look que combina elegancia y guiños setentosos, y que tiene como gran protagonista a una prenda clave de la temporada: el pantalón palazo de corderoy. En pleno otoño, la panelista apostó por este tejido clásico que regresa con fuerza, pero aggiornado en siluetas más modernas y sofisticadas.

Yanina Latorre

Yanina Latorre impone el palazzo de corderoy como la tendencia del otoño

La estrella del look de Yanina Latorre es, sin dudas, el pantalón, de tiro alto y caída amplia, estiliza la figura y alarga visualmente las piernas gracias a su corte fluido y recto desde la cadera. El corderoy, en un tono tierra profundo, suma textura y calidez, dos elementos esenciales para los looks de media estación. Este tipo de palazo no solo resulta cómodo, sino también versátil: puede adaptarse tanto a un outfit de día como a una propuesta más nocturna, dependiendo de cómo se combine.

El look de Yanina Latorre

Para equilibrar el volumen del pantalón, la conductora de SQP (América TV) eligió un top tejido sin mangas en color crudo, de líneas simples y calce al cuerpo. El detalle del cinturón fino con hebilla metálica marca la cintura y aporta un toque sofisticado que eleva el conjunto sin sobrecargarlo. Esta combinación de tonos neutros refuerza una estética minimalista y atemporal.

En cuanto al calzado, la influencer optó por sandalias de taco en tono dorado, que asoman sutilmente bajo el ruedo amplio del pantalón. Este detalle no es menor porque el brillo metálico suma un aire glam que contrasta con la rusticidad del corderoy, logrando un balance perfecto entre lo casual y lo chic. Los accesorios acompañan en la misma línea elegante: reloj metálico y anillos discretos que aportan brillo sin robar protagonismo. Nada está librado al azar, pero tampoco hay excesos.

Yanina Latorre

El beauty look completa la apuesta con una impronta fresca y luminosa. la periodista lleva el pelo suelto, con ondas suaves y volumen natural, en un rubio que potencia la luz del conjunto. El maquillaje se mantiene en tonos neutros, con piel glow, ojos apenas definidos y labios en una gama nude, ideal para un resultado armónico y sofisticado.

Así, Yanina Latorre confirma que el pantalón palazo de corderoy no solo es una de las grandes tendencias del otoño, sino también una pieza clave para construir looks elegantes, cómodos y con mucha personalidad.