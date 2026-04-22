Lali Espósito habló de su futura maternidad y una premonición que la impactó, recordando un episodio de su adolescencia que aún conserva en su memoria. Una inesperada experiencia vivida en una gira internacional que marcó un momento especial en su historia y hoy vuelve a ser parte de su presente.

La premonición que impactó a Lali Espósito siendo aún una adolescente

Lali Espósito sorprendió a todos con una revelación sobre su futura maternidad y una premonición que la impactó, recordando un episodio de su adolescencia que aún conserva en su memoria. Una inesperada experiencia vivida en una gira internacional que marcó un momento especial en su historia y hoy vuelve a ser parte de su presente.

Lali Espósito

En las últimas horas se viralizó una entrevista de la cantante sobre su paso por el programa El Hormiguero en España. Durante la charla compartió una experiencia que vivió en Israel y que la marcó profundamente. La artista recordó un episodio ocurrido cuando tenía entre 17 y 18 años, en plena gira con la banda Teen Angels.

En su relato, Lali Espósito explicó que se encontraba en el camarín junto a su compañera China Suárez cuando un integrante de la producción le avisó que alguien quería verla. Al salir, se encontró con una mujer mayor, vestida de negro y con el cabello gris largo, cuya presencia la impactó. “O sea, la imagen viva de una bruja, si se quiere llamar de alguna manera”, comentó.

Luego de que la cantante la saludara, la señora comenzó a hablarle en hebreo, tomándole las manos y transmitiéndole una energía que la emocionó, aunque no entendía lo que le decía. “No entendía lo que me estaba diciendo. Me doy vuelta como para buscar la complicidad de Eddy, y lo veo emocionado, con los ojos con lágrimas”, continuó.

Las emotiva palabras de Lali Espósito al hablar de su futura maternidad

La situación se aclaró cuando un compañero tradujo las palabras de la mujer. Según contó Lali Espósito, la visitante le transmitió un mensaje sobre su destino: “Me dijo: "Dice la señora que sintió la necesidad de venir hasta acá a decirte que vos naciste con un objetivo muy concreto en tu vida; no es casualidad el lugar humilde del que venís y a dónde vas a llegar en tu vida, que todavía no lo sabes”.

Lali Espósito

Por otro lado, el productor también le dijo que la señora le hablaba de que debía mantenerse fiel a esa misión de trabajar para la gente. Además, la mujer le advirtió que debía cuidarse de las energías y le anticipó que sería madre: “Es muy importante que te cuides mucho de las malas energías. Y que vas a ser madre de mellizos”.

Uno de los detalles que más le llamó la atención a sus seguidores fue la referencia a su maternidad, y en particular a la posibilidad de tener mellizos. Aunque Lali Espósito no profundizó en cómo interpreta hoy esa premonición, sí dejó en claro que la experiencia fue significativa y que la recuerda con detalle.

Lali Espósito

Lali Espósito habló de su futura maternidad y una premonición que la impactó, recordando un episodio de su adolescencia que aún recuerda. La experiencia vivida en una gira internacional marcó un momento especial en su historia y hoy vuelve a ser parte de su presente. El relato suma un matiz íntimo a su trayectoria y se conecta con su perspectiva a futuro.

VDV