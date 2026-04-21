Lola Latorre difundió un desopilante audio del momento del desmayo que sufrió Yanina Latorre

Lola Latorre tiene una relación de cercanía y complicidad con su mamá, Yanina Latorre. Así lo demuestran frecuentemente tanto en sus idas y vueltas en redes sociales, como en las declaraciones públicas. Y en las últimas horas, ese vínculo que oscila entre la diversión y preocupación por el bienestar de la otra, quedo expuesto en un audio que decidió compartir en TikTok la modelo, en el que se narra un insólito momento de la onductora que quedó registrado.

"Me siento mal", el momento de Yanina Latorre que desconcertó a Lola Latorre

La exposición es uno de los grandes ejes que comparte la familia Latorre, siendo que sus integrantes son figuras públicas y suelen utilizar las redes sociales para compartir diversos momentos de sus vidas como para hacer descargos, si lo necesitan, como así también son su herramienta laboral. Pero en estas ocasión, Lola Latorre decidió dar un paso más y compartir un chat que mantuvo con su mamá, Yanina Latorre.

Puntualmente, buscó destacar que pese a que su madre pasó por un momento de temor, no dejó de grabar el audio que le estaba enviando. “Mi mamá se desmaya ordenando el vestidor y lo graba sin querer. Me estallo”., escribió la joven.

En el audio se conoce el contexto, siendo que Yanina y Diego Latorre estaban ordenando ropa. La conductora de Sálvese quien pueda (América) realiza diversos comentarios sobre prendas que encuentra en el lugar y las diversas combinaciones que puede hacer su esposo para usarlas. Pero de un momento para el otro lanza: "Ay me baja la presión”. Y agregó: “Me voy a desmayar. Ay, me bajó la presión, me voy a desmayar”.

En ese momento, se escucha a un Diego preocupado al consultarle si había comido durante el día y la respuesta fue positivoa. Y determinó el motivo del malestar de su esposa:“¿Querés un vaso de agua? Te levantaste muy bruscamente”. Nuevamente, Yanina pidió ayuda para compensarse y se escucha como toma asiento. Allí termina la grabación.

Pese a la preocupación incial que generó esta publicación, quedó en claro por parte de Lola Latorre que la situación no escaló a un cuadro grave, ya que lo compartió en redes sociales con cierto humor. Y así fue recepcionado por sus seguidores, quienes se rieron de este particular momento. "Ella por las dudas graba todo, la que sabe, sabe"; "Ella nos da todo"; "Qué risa que haya grabado todo"; "jaja la amo"; "La tranquilidad de Diego, lo que necesitamos jaja", fueron algunos de los comentarios de la publicación.