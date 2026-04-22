Así es la casa de Yanina y Diego Latorre: estilo escandinavo, tecnológica y un rincón especial para los Martín Fierro

Yanina Latorre parece tener una idea bastante clara a la hora de armar su espacio. A través de sus redes, dejó ver el interior de la casa que comparte con su familia, y la primera impresión es contundente: hay una búsqueda por la comodidad funcional y la luz, esquivando cualquier ostentación innecesaria. Todo da la sensación de estar pensado para una rutina que rara vez frena. En ese armado, dos cosas aparecen una y otra vez: el contraste de colores y la tecnología integrada.

El living: el equilibrio de Yanina y Diego entre el éxito y la rutina

La base del interior es clásica, con techos altos y molduras. Pero a contramano de un interiorismo puramente tradicional, Yanina Latorre fue para otro lado. Apostó por un quiebre incorporando elementos modernos y detalles en negro que cortan con la neutralidad. En el living, esa elección se concentra en la gran mesa ratona oscura que se convierte en el eje el ambiente.

Allí también conviven dos estatuillas de los Martín Fierro, apoyados con total naturalidad sobre una pila de libros, junto a una lámpara de vidrio ámbar y velas encendidas. Detrás, un enorme Smart TV apoyado sobre un mueble de madera clara termina de confirmar la dinámica del lugar: el éxito profesional se mezcla con lo doméstico, en un ambiente donde los controles remotos a la vista evidencian el uso diario.

Diseño y detalles en los cuartos de Lola y Yanina Latorre.

La intimidad de Yanina y Diego: del cuarto principal al lavadero

A medida que uno pasa a los espacios privados, la dinámica se vuelve más "milimétrica". En la habitación de Lola Latorre, la paleta clara y las telas de lino blanco forman un clima de descanso. Pero el detalle que ordena el cuarto no es textil, sino tecnológico: un trípode con doble aro de luz domina el lugar. La presencia del equipo tiene lógica en la rutina de Lola, que usa su cuarto como set para los videos que crea para sus redes sociales. Cerca de ahí, unos estantes exhiben una bandeja de cuero con un libro de David Bowie, velas, lamparitas inalámbricas y figuras decorativas.

El cuarto principal sigue exactamente la misma línea. Con un respaldo tapizado en tonos neutros y una lámpara de techo con detalles en bronce, la habitación de Yanina y Diego Latorre funciona como un freno ideal para la vorágine de todos los días. Esa búsqueda de que todo resulte práctico también se nota en el lavadero. Mientras que en muchas casas es un espacio que simplemente se esconde, acá la gran protagonista es una torre negra de lavado y secado, empotrada en un mueble a medida. ¿El truco para mantener todo impecable? Un recurso tan simple como usar canastos de fibras naturales para tapar cualquier desorden.