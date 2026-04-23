La nueva vida de Florencia Etcheves después de 23 años en TN: escritura, activismo y sin rastros del periodismo

Florencia Etcheves transita un presente marcado por la escritura, el activismo en igualdad de género y sin rastros del periodismo luego de su renuncia a TN y El Trece tras 23 años. Su decisión de dejar la televisión y las señales de Artear abrió un camino distinto que hoy se refleja en una trayectoria literaria que logró consolidarla y en un compromiso social que acompaña su obra.

Florencia Etcheves construyó un camino distinto luego de 23 años en TN y El Trece

Florencia Etcheves vive una etapa dedicada a la escritura y al activismo, dejando atrás su paso por el periodismo televisivo tras 23 años en TN y El Trece. Su recorrido actual combina la creación de novelas con temáticas policiales y sociales, junto a una participación activa en debates vinculados a asuntos de género.

Florencia Etcheves

Tras más de dos décadas en la pantalla, en 2018 la periodista dio un giro definitivo en su vida profesional al anunciar su salida de los medios. Su trayectoria comenzó como productora general en Todo Noticias y luego se afianzó en el programa Cámara del Crimen. Donde se especializó en casos policiales y se convirtió en referente de investigaciones que marcaron la agenda pública.

Entre las coberturas más recordadas de Florencia Etcheves figuran el “Robo del Siglo” en el Banco Río de Acassuso y los femicidios de María Marta García Belsunce y Nora Dalmasso, hechos que la acercaron a la violencia de género, una problemática que atravesó gran parte de su carrera profesional.

Florencia Etcheves

Su crecimiento en la pantalla fue constante; pasó de ser columnista en segmentos informativos a conducir el tercer noticiero de la mañana en TN junto a Guillermo Lobo, rol que desempeñó durante nueve años consecutivos. Ese trabajo le valió dos nominaciones al premio Martín Fierro en la categoría “Mejor Labor Periodística”, y en 2012 obtuvo la estatuilla. Sin embargo, la presentadora decidió dar un paso al costado y apostar por un nuevo rumbo.

El presente literario de Florencia Etcheves tras dejar de lado el periodismo

Luego de decidir dejar de lado la televisión y los medios, Florencia Etcheves se inclinó por la escritura como su motor creativo. Su primera incursión fue en el terreno de la investigación periodística con No somos ángeles (2007), un compilado de historias criminales escrito junto a Liliana Caruso y Mauro Szeta.

Florencia Etcheves

Poco después, su interés por la narrativa la llevó a publicar novelas policiales que conformarían la saga del criminólogo Francisco Juánez: La virgen en tus ojos (2012), La hija del campeón (2014) y Cornelia (2016). Esta última fue adaptada al cine con Luisana Lopilato como protagonista y más tarde llegó a la plataforma Netflix, consolidando su impacto en la ficción.

A partir del éxito de sus obras, Florencia Etcheves amplió su universo literario con títulos como Errantes (2018) y La sirena (2019), donde mantuvo su estilo ágil y atrapante. En 2022 sorprendió con La cocinera de Frida, su primera novela histórica, que mezcla arte y suspenso en torno a la figura de Frida Kahlo. Dos años más tarde, en 2024, publicó De fuegos y flores, un trabajo colectivo que combina perspectivas femeninas en la narrativa contemporánea.

Florencia Etcheves

Florencia Etcheves se consolidó como escritora y activista, tras 23 años en TN y El Trece dejando atrás el periodismo televisivo. Su nombre ya no aparece en noticieros, pero se abrió camino en las librerías y en las plataformas de streaming, donde sus historias siguen encontrando nuevos públicos.

VDV