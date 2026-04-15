De Yanina Latorre a Débora Nishimoto: todas las famosas que participan en la novela de Wanda Nara y Maxi López

La nueva ficción protagonizada por Wanda Nara y Maxi López ya genera fuerte expectativa, no solo por su formato vertical pensado para plataformas digitales, sino también por la historia que se inspira en algunos de los episodios más comentados de la vida de la mediática.

Wanda Nara y Yanina Latorre

En ese contexto, el proyecto de Wanda Nara empieza a tomar forma con un elemento clave: la incorporación de distintas figuras del mundo del espectáculo que amplifican el cruce entre realidad y ficción. Con un tono que mezcla drama, ironía y referencias al pasado, la novela suma nombres que no pasan desapercibidos y que alimentan la curiosidad del público.

Yanina Latorre dice presente en el proyecto

Una de las primeras en quedar vinculadas al proyecto de Wanda Nara fue Yanina Latorre, quien filtró imágenes desde el estudio de grabación, generando revuelo en redes y aportando los primeros indicios concretos del detrás de escena.

Wanda Nara y Georgina Barbarossa

Pero sin dudas, una de las incorporaciones más llamativas es la de Nora Colosimo. Sin experiencia actoral previa, la madre de Wanda Nara se suma a la ficción en una decisión que refuerza el concepto central del proyecto: construir una historia que se apoya en lo real. Su participación aporta una capa más íntima a la narrativa y consolida la idea de que esta producción no busca alejarse de la vida personal de la protagonista, sino todo lo contrario.

Nuevas incorporaciones a la ficción de Wanda Nara

Con el avance de las grabaciones, comenzaron a confirmarse nuevas incorporaciones. Una de las más comentadas fue la de Georgina Barbarossa, quien apareció en redes junto a Wanda Nara en una imagen que rápidamente captó la atención por el rol que insinuaba dentro de la ficción.



Wanda Nara y Débora Nishimoto

A esta lista se suma Débora Nishimoto, cuya presencia aporta un perfil más actoral al elenco. Su incorporación equilibra la participación de figuras mediáticas con intérpretes profesionales, elevando el nivel narrativo del proyecto. Con más nombres aún por confirmarse, la ficción de Wanda Nara avanza como una propuesta que no solo apuesta a la historia, sino también al impacto de sus protagonistas, construyendo un universo donde la realidad y la ficción conviven sin límites claros.