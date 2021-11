Zaira Nara habló de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Zaira Nara, rompió el silencio y habló del "Wanda Gate". La hermana de Wanda Nara habló, escuetamente, de todo.

“Yo no tengo nada que ver”, señaló, mientras Germán Paoloski hacía chistes sobre las preguntas que se iba a hacer a lo largo del programa.

Acto seguido, Zaira confesó que en su vida cotidiana le preguntan sobre el escándalo que involucra a su hermana y su cuñado. “Me preguntan en la calle, te juro”, reconoció, con vergüenza.

“Me preguntan. Me dicen ‘yo soy wandagate’ y no se qué. Y yo estoy como ''no me digan nada que me hace mal '' ', aseguró.

“Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco”, señaló.

Zaira Nara rompió el silencio sobre el escándalo de la China Suárez e Icardi que involucró a su pareja

Zaira Nara rompió el silencio en medio de la polémica de Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez. Tras las versiones que ponen a Jakob Von Plessen como encubridor del deportista, la modelo salió a decir su verdad.

Fue a través de "Los ángeles de la mañana" que la conductora comentó lo sucedido a través de mensajes. “Granata dijo que el padre de sus hijos era cómplice de Icardi en el ‘amantazgo’ con la China. Les leo textual lo que me dijo”, señaló Ángel de Brito en su programa.

“No quiero meterme. Ahora todo sale de algún lado”, leyó el conductor. “Yo de ella no sé qué pensar”, siguió leyendo De Brito.

“Y ahí no me contestó más. Bah, me contestó algo más, pero no lo voy a leer”, acotó dejando varios secretos guardados.

Sobre el posible conflcito de pareja con Jacob Von Plesse, Ángel aseguró: “Me dijo ‘no quiero meterme’, no me dijo si se peleó o no. Algún quilombo tuvo, eso te lo firmo”-