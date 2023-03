Zaira Nara lució el outfit ideal para entrenar y hacerle frente a las altas temperaturas

Zaira Nara volvió de Estados Unidos, luego de acompañar a su novio, Facundo Pieres, en un torneo de polo, y rápidamente retomó su rutina de todos los días. Para la modelo, no hay ocasión que no amerite marcar estilo o lucir las tendencias del momento, por lo que su visita al gimnasio no fue la excepción.

En sus historias de Instagram, donde siempre comparte sus looks diarios y accesorios más lujosos, Zaira mostró el outfit que utilizó para una clase de gimnasia. Se trató de un conjunto de shorts bikers en color nude y un top a tono. Lo complementó con unas clásicas zapatillas blancas y medias con tiras horizontales de colores, que le sumaron un toque divertido al look.

El look de Zaira Nara para ir al gimnasio.

Sobre el top, la modelo apostó por una remera verde claro oversize. Con todos estos colores naturales y neutros, la hermana de Wanda Nara optó por combinar su maquillaje con el outfit y lucir una opción muy discreta, para levemente resaltar sus ojos.

El look de Zaira Nara para ir al gimnasio.

En cuanto a los accesorios, Zaira llevó el item imprescindible para estos momentos calurosos que se están viviendo en Argentina: una botella de agua. Eligió un modelo de colores pasteles y delicadas flores, para no desentonar con su look total. Claramente, la modelo marca tendencia en todas partes, no importa la ocasión ni el lugar.

H.O