Zaira Nara regresó de Estados Unidos, luego de acompañar a Facundo Pieres en una competición de polo, y se abrió con Socios del Espectáculo sobre sus opiniones más privadas.

Más allá de remarcar que prefiere guardarse su vida privada para sí misma, expresando: “A los únicos que les rindo cuentas son a mis hijos, a la AFIP, porque soy una persona muy prolija y a nadie más”, la modelo habló del matrimonio y dio una contundente reflexión.

Zaira Nara en Estados Unidos.

“¿Cuándo se va a casar Zaira?”, le preguntó un notero del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, a lo que respondió: “Quizás nunca. Hoy no sé, si tengo ese amor, si me casaría. Hay algo que se pierde dándole la obligación a la relación de amarse para toda la vida. Es más divertido y tiene más realidad cuando te tenés que elegir todos los días y no porque firmaste un papel ante un juez, que dijo que te tenés que elegir para toda la vida”.

El periodista también le consultó sobre la posibilidad de una relación abierta o poliamorosa. “¡Ni loca!”, lanzó tajante. Luego, al ser consultada sobre si era fiel, Zaira contestó sin titubear: “Sí”.

Zaira Nara

Por qué Zaira Nara no blanquea su relación con Facundo Pieres

Aunque fueron fotografiados muchas veces juntos, e incluso disfrutan de viajes al exterior en compañía, Zaira Nara y Facundo Pieres siguen sin oficializar su relación frente a la prensa y el Internet.

La modelo habló sobre la razón detrás de esta elección, explicando que no le rendía cuentas a nadie y agregando: “Estoy muy bien. Muy feliz… De mí, de mis hijos, de mi vida, de todo lo que elijo hoy en día. Soy una persona muy enamorada”. Al ser consultada una vez más sobre su actual pareja, Zaira lanzó: “A mí también me encanta que la gente se ponga contenta. Me encanta el amor, pero también me encanta cuidar mi vida personal”.

H.O