Zaira Nara mostró cómo se cuida el pelo con la ayuda de su hijo Viggo

Zaira Nara hoy se despidió de la conducción de "Flor de equipo" ya que mañana regresa su conductora Florencia Peña. Horas antes de salir hacia el canal, la modelo estuvo jugando con su hijo menor, Viggo, fruto de su relación con el empresario Jakob Von Plessen.

En el video que publicó la hermana de Wanda Nara, se la ve a ella moviendo su pelo y al pequeño secándole el pelo con un secador color rosa, obviamente de juguete. "¿Está bien?", le pregunta la mamá al mini estilista. Evidentemente, el hermanito de Malaika aprendió todos los secretos beauty de su mamá, a quien a diario maquillan y peinan como parte de su trabajo.

Enamorados de Viggo

Esta no es la primera vez que el hermanito de Malaika enternece a los seguidores de Zaira Nara. Una de las primeras imágenes que subió la modelo de su hijo a poco tiempo de su nacimiento, fue furor en las redes. "Buen Día !! Soy VIGGO. Creo que ya pasaron 5 min... ya es hora de pedirle teta a mamá otra vez #Viggo", escribió la conductora y el post estalló de likes y comentarios.

Cuando el bebé cumplió 6 meses, Zaira Nara volvió a enamorar a sus seguidores con una foto de su hijo: "Gracias por estos 6 meses de amor bebotón !! Sos lo más dulce del mundo! Te amamos con locura !! Te morfo esos cachetes! No sabés leer pero te estoy diciendo todo esto a cada segundo... Que mamá intensa te elegiste ... es que te amo mucho! Devolvele la boina a papá xq se arma", expresó la hermana de Wanda Nara.

El reemplazo de Zaira Nara a Flor Peña y el Wandagate

El 6 de diciembre, aprovechando que estaba al frente de "Flor de equipo", Zaira Nara habló sobre el Wandagate. Contó que se encontró cara a cara con la China Suárez después del culebrón que tuvo en vela a un país entero.

“Mis amigas me dicen que no entienden. Luli Fernández me dice que tengo sangre de pato, que no entiende cómo no soy más efusiva. Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie”, comenzó contando Zaira Nara. Y continuó: “Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Yo soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por ‘me dijo, le dijo’, hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien”.

Zaira Nara contó qué habló con la China Suárez en "Flor de equipo"

Por último, la conductora dijo: “Yo no fui a querer entenderla, ni a querer justificarla. Sí tenía dudas sobre ciertas cuestiones y quería aclararlas con ella. De hecho todo lo que hablé va a quedar en la intimidad con ella. Después por otras cuestiones que quería hablar mi hermana, yo me abrí”.