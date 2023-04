Zaira Nara y Jakob Von Plessen siguen manteniendo la unidad y celebraron juntos el cumple de Malaika, su hija mayor.

Aunque no compartieron fotos juntos, desde la cuenta Gossipeame subieron una postal de la familia soplando las velitas.

Más adelante, Zaira Nara compartió algunas postales de lo que fue el festejo cuya decoración era en base a la temática "Sirenas". Tal como publicó la modelo, la decoración fue en tonos pasteles con detalles particulares pensados especialmente para la niña.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen, juntos: las fotos de la expareja en el cumple de Malaika. Foto: Gossipeame.

La mesa de los más pequeños estaba al aire libre, al igual que los juegos y las postas de maquillajes y glitter. "Te amo con todo mi corazón", expresó Zaira en sus redes.

Zaira Nara y Malaika.

Malaika cumplió años el 1 de abril y en ese día, Zaira Nara compartió imágenes inéditas de su niña. “Mali, qué rápido pasaron 7 años. Feliz cumple, amorcita de mi vida”, expresó junto a las fotos de recién nacida.

Malaika cumplió 7 años el 1 de abril.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen: cómo siguió su vida a 7 meses de su separación

El 26 de septiembre de 2022, Zaira Nara decidió hacer pública su separación con Jakob Von Plessen mediante un comunicado.

"Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra oportunidad a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que, nos unirán para siempre", dijo la modelo en ese momento. "Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias, Zaira".

Zaira Nara emitió un comunicado para confirmar su separación de Jakob Von Plessen.

A pesar de que era un secreto a voces, esta confirmación avivó los rumores de romance de la morocha con Facundo Pieres, que habían surgido hacía algún tiempo.

Finalmente, el amorío de Zaira con el polista fue demostrado en exclusiva por CARAS cuando se presentaron en un evento en Punta del Este juntos.

En enero, Zaira Nara se dejó ver con Facundo Pieres en Punta del Este.

Tras esta confirmación, la modelo no quiso dar declaraciones y sólo intentó mantener el silencio. "Yo no hablo mucho de esos temas. Yo estoy muy bien y no hablo de esos temas", dijo tiempo atrás.