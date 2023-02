Zaira Nara libera el podio de it’s girls argentinas, protagonista de importantes marcas y dueña de su propia marca de maquillajes, la modelo siempre se muestra con sus mejores look en sus redes sociales cautivando a todos sus seguidores. La hermana menor de Wanda Nara, se encuentra de viaje con sus hijos en un exclusivo resort de Playa del Carmen México, y en las últimas horas compartió historias en su cuenta de Instagram sin maquillaje, es decir, a cara lavada.

Zaira no solo se mostró sin maquillaje, si o que lució la dupla que está siendo tendencia este verano: microbikini y cap. La apuesta de la modelo consiste en un traje de baño diminuto, con el corpiño tipo deportivo con breteles finitos y bombacha tipo vedetina. El color del traje de baño es verde oliva, otro color que es furor este verano. Como completemento final le agregó una gorra bordo con letras blancas y collares.

Zaira Nara con su microbikini verde oliva

El detalle final es que no luce maquillaje y el peinado un rodete descontracturado. Definitivamente un look muy relajado para disfrutar del verano y el sol.

Los favoritos de Zaira Nara, microbikinis y gorras

Las famosas no dejan de lucir sus increíbles microbikinis este verano, tales como Camila Homs, Eugenia “La China” Suárez, Sofia “Jujuy” Jiménez y la fashionista Zaira Nara. Lo cierto es que la menor de las hermanas Nara cuando se encontraba en Punta del Este se fotografió con una microbikini mix and match: corpiño lila y bombacha tipo colaless con estampado de cebra en blanco y negro. A esto le sumó su complemento favorito, una clásica gorra gris, que no solo sirve para protegerse del sol, si no para lucir un look sensacional.

Zaira Nara en Punta del Este

Zaira Nara e Punta del Este con su bikini bicolor

Días siguientes a esta foto, posó sobre una piedra a orillas del mar con una microbikini bicolor, otra apuesta de este verano que Zaira luce muy bien. Los detalles: el corpiño tipo triangulo y de color claro, y la bombacha negra tiro alto, al mejor estilo años 50.

J.M