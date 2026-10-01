Zeta Bosio cumplió años y Estefanía Iracet lo sorprendió con una romántica dedicatoria

Zeta Bosio , pilar fundamental del rock y bajista de la icónica banda Soda Stereo, celebró un nuevo año de vida consolidando su enorme legado en la música nacional. Nacido el 1 de octubre de 1958, el influyente artista cumplió 68 años, una cifra que despierta la admiración de generaciones de fanáticos que crecieron con sus emblemáticas líneas de bajo. A lo largo de su carrera, su talento no solo definió el sonido de una época dorada junto a Gustavo Cerati y Charly Alberti, sino que también continuó expandiéndose a través de diversos proyectos de producción y su faceta como DJ. En este día tan especial, el ámbito artístico se unió para homenajearlo, pero el saludo más emotivo provino de su entorno íntimo. Su esposa, Estefanía Iracet, lo sorprendió en las redes sociales con una romántica dedicatoria llena de complicidad, amor y agradecimiento por los años compartidos.

El romántico mensaje de Estefanía Iracet a Zeta Bosio por el cumpleaños

El romántico mensaje de Estefanía Iracet a Zeta Bosio por el cumpleaños

La historia de amor entre Estefanía Iracet y Zeta Bosio comenzó a mediados de 2007, cuando ella trabajaba como modelo y conductora de televisión, mientras que él atravesaba su separación y se preparaba para la histórica gira de regreso de Soda Stereo . A pesar de la notable diferencia de edad, el romance avanzó con solidez y decidieron casarse en secreto en octubre de 2010. Con los años, consolidaron una hermosa familia con el nacimiento de su hija Anastasia, quien se sumó al círculo afectivo de los hijos mayores del músico.

En la actualidad, la pareja funciona como un verdadero equipo dinámico: ella se desempeña como su personal manager y socia estratégica en la industria musical, coordinando giras, alianzas de marcas y curadurías. Manteniendo el bajo perfil de su romance, pero compartiendo postales que demuestran la complicidad del amor, juntos impulsan proyectos de vanguardia tecnológica y musical como la plataforma de apoyo a artistas emergentes HitMe!, compartiendo además cabinas alrededor del mundo en su faceta conjunta como DJs independientes.

En el marco del cumpleaños 68 del emblemático bajista, Estefanía volcó todo su amor en una publicación digital muy especial. Junto a un carrusel de retratos íntimos de ellos, postales memorables junto a su pequeña hija mostrando la calidez de su familia unida, y divertidos momentos rodeados por su círculo íntimo de amigos y seres queridos en celebraciones privadas, le dedicó una romántica dedicatoria. "¡Feliz cumple al amor de mi vida! Te amamos con todo nuestro ser, que esta nueva vuelta al sol venga colmada de todo lo más lindo. Sos de esos seres que iluminan todo lo que rodean, que potencian, que dan alegría y amor a todo. ¡A festejar baby !", expresó. Sus seguidores y amigos no dudaron en acompañarla con comentarios y el bajista recibió los saludos más tiernos.

El romántico mensaje de Estefanía Iracet a Zeta Bosio por el cumpleaños

Amigos en el camarin: las fotos de Zeta Bosio y su círculo más íntimo

En medio del emotivo carrusel de fotografías que compartió Estefanía Iracet por el cumpleaños 68 de Zeta Bosio, las postales capturadas en el backstage se llevaron todas las miradas, dejando al descubierto la calidez del círculo más cercano del músico. Las imágenes transmiten una atmósfera de pura complicidad y festejo en el camarín, retratando al bajista rodeado de un grupo de allegados y seres queridos con acreditaciones oficiales al cuello.

La pequeña Anastasia ocupa un lugar central en este registro familiar y amistoso, posando feliz junto a sus padres y los invitados. El estilo relajado del grupo acentúa la autenticidad de un momento descontracturado y lleno de energía positiva. Estefanía consolida, de esta manera, esa faceta de compañera incondicional tanto en la vida cotidiana como en los bastidores de cada proyecto musical.

Amigos en el camarin: las fotos de Zeta Bosio y su círculo más íntimo

Zeta Bosio cumplió años y Estefanía Iracet lo sorprendió con una romántica dedicatoria inolvidable. Rodeado de amor, vigencia profesional y la calidez de su entorno más íntimo en camarines, el legendario bajista de Soda Stereo sopló las velitas cobijado por un afecto incondicional.

A.E