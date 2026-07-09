La romántica dedicatoria de Nicole Neumann a Manu Urcera en su cumpleaños

Para Nicole Neumann este 9 de julio es un día más que especial para ella y su familia: su esposo, Manu Urcera está cumpliendo 35 años. A pesar de que la top model se encuentra en Europa formando parte del Paris Fashion Week, no quiso que este día pase desapercibido y recurrió a sus redes sociales para dejarle una romántica dedicatoria al piloto, logrando que en pocos minutos el posteo se llene de likes y decenas de reacciones por parte de sus seguidores.

Nicole Neumann agasajó a Manu Urcera por su cumpleaños

Esta semana, Nicole Neumann viajó a Francia junto a su hijo Cruz para participar del Paris Fashion Week, uno de los eventos de moda más importantes, prestigiosos y exclusivos del mundo. Sin embargo, su agenda en el país europeo coincidió con una fecha muy especial para su familia: el cumpleaños de su esposo, Manu Urcera, quien este 9 de julio está cumpliendo 35 años.

Manu Urcera junto a su hijo Cruz | Instagram

A través de un sentido posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram, la experta fashionista le dejó una romántica dedicatoria al automovilista. “¡¡¡Feliz cumple amor!!! ¡¡¡Te amamos y nos vemos en unos días para festejar y abrazarte!!!”, escribió al pie de una foto en la que se lo veía al cumpleañero junto al pequeño de dos años. Una imagen más que significativa para ambos ya que Cruz es el primer hijo del corredor -y cuarto de la empresaria- fruto de su amor.

Como era de esperarse y respetando los acuerdos conyugales, Niki preservó la identidad del menor y le agregó un corazón marrón en el rostro. Sin embargo, este efecto no opacó la dulzura de la imagen en la que se lo puede ver a José Manuel Urcera sonreír de oreja a oreja. En este marco, en la caja de comentarios se destacó la respuesta del homenajeado. “Gracias mi amor!! Los amo con mi corazón”, deslizó el joven añadiendo emojis de corazón rojo y unas palmas hacia arriba en señal de gratitud.

Saludo de Nicole Neumann a Manu Urcera por su cumpleaños | Instagram

Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann, saludó a Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera comenzaron su relación en 2021. Tras un período de noviazgo, dieron un paso más con la convivencia y, años después, el 8 de noviembre de 2023, sellaron su historia de amor con una boda que marcó uno de los momentos más importantes de la pareja. Durante todo ese recorrido, las tres hijas mayores de la conductora -Indiana, Allegra y Sienna Cubero- fueron testigos del vínculo, compartiendo con ellos tanto la rutina diaria como vacaciones y otros momentos en familia, forjando así un estrecho vínculo.

Prueba de ese vínculo es que, en más de una oportunidad, las adolescentes compartieron en sus respectivas cuentas de la famosa red social de la camarita distintas postales junto al esposo de su mamá. En esta ocasión, Allegra Cubero fue una de las primeras en saludarlo por su cumpleaños. "Cumple Manu Urcera. Te quiero mucho", expresó la joven sobre una imagen en la que ambos aparecen bailando con entusiasmo durante la fiesta de sus quince años organizada por Nicole.

El saludo de Allegra Cubero a Manu Urcera | Instagram

Durante su relación, Nicole Neumann y Manu Urcera mantuvieron un vínculo alejado de los conflictos mediáticos, equilibrando su exposición pública con el cuidado de su privacidad y la de su hijo Cruz. Sin embargo, en fechas especiales como esta, ambos suelen dejar de lado ese perfil reservado para compartir con sus seguidores algunos de los momentos más significativos de su vida. Así, con motivo de un nuevo cumpleaños del piloto, la modelo no dudó en dedicarle un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó el amor y la admiración que siente por su marido.